No último dia 15, a nova série da Marvel teve sua estreia no streaming Disney+. WandaVision mal chegou às telinhas e já está dando o que falar.

Muitas opiniões, críticas, especulações e dúvidas cercam a produção. As primeiras impressões sobre a série são diversas, já que o formato de WandaVision não é tão convencional, como outras séries de heróis.

Por isso, o DCI já assistiu aos primeiros episódios da série e trouxe as primeiras impressões sobre a nova produção, que será o marco da nova fase da Marvel. Vem conferir mais sobre essa série que promete fazer muito sucesso.

Primeiras impressões de WandaVision

A série causa um certo estranhamento aos fãs da Marvel que esperavam cenas de ação e que os heróis mostrassem os seus poderes logo no início.

Inspirada nas comédias dos anos 60, a série traz os primeiros episódios em um formato de sitcom, nada de emocionante acontece com o casal. Uma introdução um tanto quanto longa para esse novo estilo de vida de Wanda e Visão.

Assim, a série tenta nos trazer um casal diferente que deseja se encaixar no mundo normal, mas, não nos explica bem o que eles estão fazendo ali, qual o motivo da chegada deles nesse lugar.

As primeiras impressões são de cenas que não farão diferença durante a série, mas, nós sabemos que a Marvel “não dá ponto sem nó”.

Ao longo dos primeiros episódios, alguns acontecimentos despertam nossa atenção, como o helicóptero encontrado por Wanda no jardim, o rádio com alguém perguntando o que está acontecendo com ela e o aparecimento de um apicultor saindo do esgoto.

Então, alguns questionamentos surgem para os fãs: por que Jimmy Woo está tentando entrar em contato com Wanda? Como eles podem estar juntos nos anos 60? Será que eles voltaram no tempo?

São diversos os primeiros questionamentos em relação à série. E, ao final de cada episódio, uma mensagem de “aguarde” apela para que o espectador fique esperando respostas.

Uma realidade simulada?

Uma das primeiras impressões é sobre a simulação da realidade. Ao final do primeiro episódio, alguém desliga a TV, como se Wanda e Visão estivessem em um programa, como se eles fossem atores presos em uma TV.

Então, surge o questionamento se aquela realidade é simulada, se faz parte de algum plano. Essa curiosidade faz com que o espectador esteja ansioso para os próximos episódios, para as respostas.

E esses questionamentos são maiores quando, ao longo dos episódios, alguém tenta chamar atenção de Wanda, como se ela estivesse presa, como se alguém estivesse fazendo algo com ela.

Os efeitos visuais

Além disso, algo que chamou a atenção dos espectadores nesses primeiros episódios de WandaVision é o visual da série. Com os dois primeiros episódios em preto e branco, a Marvel sai do tradicional e ousa.

As cores aparecem em detalhes específicos ao longo da série, como o sangue na mão de uma vizinha, o helicóptero encontrado por Wanda. São esses detalhes que nos fazer criar ainda mais curiosidade para o que pode acontecer durante a série.

Referências em WandaVision

A série traz algumas referências ao Universo Marvel, como uma propaganda de uma torradeira das Indústrias Stark. Assim, com referências a outros personagens da Marvel, a série promete trazer grandes revelações e nós estamos ansiosos.

E, com certeza, ao longo dos episódios, vamos nos deparar com mais referências, discretas ou não, sobre o universo Marvel e os próximos filmes da nova fase tão esperada.

A série WandaVision, então, nos entrega um novo formato de série de herói, marcando o início da quarta fase do Universo Marvel. Gerando curiosidade e estranhamento aos fãs, que sabem que nos próximos episódios, grandes coisas serão reveladas.

Por isso, fique ligado nas referências e acontecimentos da série, pois, ao final, a promessa é de que tudo se encaixe, principalmente aos novos filmes e séries que estão para estrear. A nova estreia da Disney+ trará episódios semanalmente.

Além de WandaVision, muitas séries de heróis estão para estrear e nós estamos ansiosos. Loki, Falcão e o Soldado Invernal são alguns dos títulos que estão por vir.

Já assistiu à nova série da Marvel? Curtiu a produção? Se sim, comenta aqui o que você achou e quais são as suas teorias sobre a realidade na qual Wanda e Visão estão vivendo!