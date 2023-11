5 personagens inéditos do remake da novela Renascer

O remake da novela Renascer não seguirá à risca a versão de 1993. Além de uma primeira fase com um número maior de capítulos, o autor Bruno Luperi resolveu também criar alguns personagens inéditos para a história. Veja quem serão eles!

Enrique Diaz - Coronel Firmino em Renascer

Enrique Diaz vai aparecer na novela Renascer como o coronel Firmino, personagem que não existiu na versão de 1993. Ele estará presente apenas na primeira fase do folhetim, antes de um salto de vários anos na história. Mais detalhes sobre o coronel ainda não foram revelados e nem se ele será mocinho ou vilão.

Firmino poderá ser inimigo de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), que terá como rival na primeira fase o coronel Belarmino (Antonio Calloni) ou quem sabe um aliado dele contra o mau-caráter que deseja derrubar o protagonista.

Este será o segundo trabalho de Enrique Diaz com Bruno Luperi. O ator de 56 anos interpretou Gil no remake de Pantanal, em 2022. Ele era marido de Maria Marruá e pai de Juma Marruá. Ele participou apenas da primeira fase do folhetim e morreu assassinado por jagunços que buscavam por vingança.

Cândida - Maria Fernanda Cândido em Renascer

Maria Fernanda Cândido também interpretará uma das personagens inéditas do remake da novela Renascer. Ela será uma mulher chamada Cândida. A atriz de 49 anos de idade estará na primeira fase do folhetim e será uma aliada de José Inocêncio, ela o ajudará em um sua trajetória.

Maria Fernanda Cândido está longe das novelas há seis anos, a última vez que a famosa apareceu em um folhetim foi em 2017, com A Força do Querer, em que interpretou Joyce, esposa de Eugênio (Dan Stulbach) e mãe de Ruy (Fiuk) e Ivana (Carol Duarte), que era trans na história de Gloria Perez.

A atriz tem muitos outros projetos longe das novelas, somando séries e filmes ao currículo, até mesmo internacionais. Nos últimos anos, ela esteve no hollywoodiano Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (2022), além do longa italiano Bartardi a Mano Armata e o português Vermelho Monet.

Breno da Matta

Breno da Matta viverá um pastor evangélico no remake da novela Renascer, que substituirá o padre Lívio da segunda fase da versão original, segundo apuração de Gabriel Vaquer da Folha de São Paulo. Não foi revelado por enquanto pela emissora se ele também se chamará Lívio ou ganhará um novo nome, assim como os rumos de sua história.

Na trama de 1993, interpretado por Jackyson Costa, o padre Lívio vivia um triângulo amoroso com Joaninha e Tião Galinha (Osmar Prado) e tinha um grande dilema, pois era celibatário por conta de sua posição na igreja, mas acabava apaixonado pela personagem de Teresa Seiblitz. Como este novo personagem não será católico, mas evangélico, a trama deverá ganhar algumas diferenças.

Esta será a estreia de Breno da Matta no mundo dos folhetins, até agora o famoso de 40 anos é conhecido pelas séries Escola de Gênios (2020) e Carcereiros (2021), além de aparecer também em Justiça 2, previsto para estrear ano que vem na Globoplay.

Pedro Neschling - Eriberto

Afastado das novelas há alguns anos, o ator Pedro Neschling viverá um personagem inédito no remake de Renascer, um rapaz chamado Eriberto. Ele será sócio de José Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos de José Inocêncio, e acabará se interessando em Eliana (Sophie Charlotte), mulher do herdeiro.

O último folhetim de Pedro Neschling foi Joia Rara em 2013. Na trama, ele vivia Arlindinho, um pianista que era filho de Arlindo (Marcos Caruso) e Miquelina (Rosi Campos). Nos últimos anos, o famoso de 41 anos esteve bastante focado no trabalho como escritor, além de lançar os livros Gigantes (2015) e Supernormal (2018), ele também participou da equipe de roteiristas de Hermanoteu na Terra de Godah: O Filme (2022), Salve-se Quem Puder (2020), Chocante (2017), entre outros.

Zinha Jupará - Samantha Jones

Samantha Jones viverá a personagem Zinha no remake da novela Renascer. Ela será filha de Jupará (Evaldo Macarrão), funcionário fiel de José Inocêncio, e assumirá o lugar do pai ao lado do fazendeiro após sua morte.

Na versão de 1993, Jupará também era substituído na função de amigo e empregado de José Inocêncio, mas por um filho homem que se chamava Zinho Jupará. De acordo com a apuração de Vitor Peccoli do TV História, a personagem terá várias novidades em relação a versão original, como a descoberta de sua sexualidade.

Samantha Jones ficou mais conhecida entre o público com seu trabalho como Ciça na novela Todas as Flores (2022), uma das vítimas da quadrilha do tráfico de pessoas na novela. No entanto, seu primeiro folhetim nas telinhas foi Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo, em que viveu Adel, amiga de Joy (Lara Tremouroux).

