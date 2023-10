2 atores de 1993 voltam para elenco do remake de Renascer

Uma das tramas mais marcantes da Globo nos anos 90, Renascer irá voltar às telinhas, mas não como reprise. O folhetim ganhará um remake em 2024 e o público da original poderá matar um pouco da saudade da trama antiga com a presença de alguns atores da primeira versão que ganharão personagens na releitura.

Marcos Palmeira - Atores da novela Renascer

Marcos Palmeira teve um importante papel na novela Renascer de 1993 e o mesmo vai se repetir na versão de 2024. Na trama original, ele interpretou João Pedro na segunda fase do folhetim, o quarto filho de José Inocêncio (Leonardo Vieira/Antônio Fagundes) com Maria Santa (Patrícia França), o caçula da família. A relação dele com o pai não era boa, pois o fazendeiro o culpava pela morte da esposa no parto.

Com isso, João Pedro não tinha as regalias dos irmãos mais velhos, como estudar na cidade grande, e ganhava o desprezo do patriarca. Mesmo assim, ele o amava e o idolatrava na história. A situação entre eles eles piorava depois que Mariana (Adriana Esteves) surgia na trama, moça que conquistava o coração de ambos. Na época, Palmeira completou 30 anos enquanto gravava a novela.

Já no remake de Renascer, o ator Marcos Palmeira, hoje com 60 anos, irá viver José Inocêncio a partir da segunda fase do folhetim, momento em que o fazendeiro está mais velho e já se consagrou no meio da colheita de cacau de Ilhéus. Antes o desprezado pelo pai, no papel de agora ele será o carrasco que não consegue perdoar o filho por ser "culpado" pela morte de sua amada. Na primeira fase, o papel será do ator Humberto Carrão, 32 anos.

Esse é a segunda vez que Marcos Palmeira repete o feito em uma novela de Benedito Ruy Barbosa. O ator esteve também em Pantanal de 1990, como um dos filhos de José Leôncio, Tadeu, e no remake de 2022 interpretou o próprio José Leôncio.

Jackson Antunes - Atores da novela Renascer

Jackson Antunes é outro ator da versão original que também dará às caras no remake. Na novela de 1993, aos 33 anos de idade, o artista interpretou o jagunço Damião, homem que era contratado para matar José Inocêncio após o casamento dele com Mariana. No entanto, ele acabava se dando bem com o fazendeiro e mudava de lado, se tornando aliado de Inocêncio e um fiel empregado.

Ao longo da história, Damião era seduzido pela bela Ritinha, com quem casava. No entanto, durante a trama, a jovem acabava se envolvendo com José Bento (Tarcísio Filho), o segundo filho de Inocêncio, que vivia com Kika (Cláudia Lira), com quem não era casado no papel.

No remake de Renascer, Jackson Antunes, hoje aos 63 anos, viverá o papel de Deocleciano a partir da segunda fase, um braço direito de José Inocêncio e um de seus empregados mais fiéis. O personagem será interpretado do rapper Xamã, 34, na primeira fase. Em 1993, o papel foi dividido por Leonardo Brício e Roberto Bonfim.

Quando estreia o remake de Renascer?

O remake da novela Renascer está previsto para estrear em janeiro de 2024, segundo informações oficiais da TV Globo. O dia exato ainda não é revelado pela emissora. O folhetim vai assumir a faixa das 21h00 e substituir Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, que está no ar desde de maio de 2023 e tem previsão de alcançar 221 capítulos.

Quem cuidará do roteiro da releitura será o escritor Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, que também foi responsável pelo remake de Pantanal. Ao lado do avô, ele trabalhou na novela Velho Chico (2016), último projeto inédito do autor veterano.

A exibição original de Renascer foi entre março e novembro de 1993, na extinta faixa das 20h30. A trama somou 213 capítulos e foi a novela de retorno de Benedito Ruy Barbosa aos estúdios da Globo. O famoso já havia trabalhado antes no canal, com Sinhá Moça (1986), entre outras, mas migrou de emissora e lançou o sucesso Pantanal (1990) na TV Manchete.

Depois de ganhar os holofotes com a história de Juma, ele retornou para a emissora, em que tabalharo em Renascer, depois O Rei do Gado (1996 - 1997), Terra Nostra (1999 - 2000), Esperança (2002), entre outras.

