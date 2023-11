Quem será Tião Galinha no remake de Renascer?

Papel de Osmar Prado no original (à esquerda), Tião Galinha será interpretado por Irandhir Santos no remake de Renascer (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram/@irandhirsan/Globo

Emblemático personagem de Osmar Prado, Tião Galinho foi sucesso entre o público em 1993. O pobre catador de caranguejos vai voltar às telinhas com o remake de Renascer em 2024. Na nova versão, o personagem será vivido pelo ator Irandhir Santos, que esteve há pouco em outra releitura, a de Pantanal.

Quem vai interpretar Tião Galinha em Renascer de 2024?

Irandhir Santos, de 45 anos, vai interpretar o amado personagem Tião Galinha no remake de Renascer de 2024. Esta será a quarta novela da família Barbosa em que o ator dá às caras. Osmar Prato também tinha 45 anos quando a novela Renascer estreou, em março de 1993. Enquanto o folhetim estava no ar, o ator fez 46 anos. Ele deixou a trama no capítulo 173, quarenta capítulos antes de o folhetim chegar ao fim.

Antes de viver o catador de caranguejo Tião Galinha na releitura que estreará em 2024, Irandhir Santos ganhou dois papéis no remake de Pantanal, que assim como Renascer é obra original de Benedito Ruy Barbosa e tem atualização do roteiro pelas mãos do neto do autor, Bruno Luperi. Na primeira fase de Pantanal, ele interpretou o pai de José Leôncio, que desapareceu misteriosamente após perseguir um marruá na mata. Já na segunda fase, ele retorno como José Lucas de Nada, o primeiro filho de José Leôncio, fruto de uma noite na cama da prostituta Generosa.

Alguns anos antes deste trabalho no horário nobre da TV Globo, Irandhir Santos trabalhou diretamente com o autor Benedito Ruy Barbosa, em Velho Chico (2016). Ele interpretou Bento dos Anjos, o filho de Belmiro (Chico Diaz) e Piedade (Cyria Coentro), papel que dividiu com Vitor Aleixo e Diyo Coelho nas outras fases do folhetim. Ele era irmão do protagonista Santo dos Anjos (Rogerinho Costa/ Renato Góes/ Domingos Montagner) e prometia vingança contra o coronel Afrânio (Rodrigo Santoro/ Antonio Fagundes) por conta da morte de seu pai na história.

Seu primeiro trabalho com Benedito foi em 2014, na trama Meu Pedacinho de Chão, da faixa das 18h. Ele viveu na trama o personagem Zelão, capataz do Coronel Epa (Osmar Prado) que se apaixonava pela professora Juliana (Bruna Linzmeyer).

Além destes trabalhos com Bruno Luperi e Benedito Ruy Barbosa, ele também esteve em outras obras, como Amor de Mãe (2019 - 2021), em que viveu o vilão Álvaro da Nóbrega, e nas séries Onde Nascem os Fortes (2018) e Dois Irmãos (2017). Porém, grande parte da carreira de Irandhir Santos foi construída no cinema.

O ator é conhecido por vários filmes, como Aquarius (2016), A Luneta do Tempo (2014), , Tatuagem (2013), O Som ao Redor (2012), Febre do Rato (2011), Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010)Besouro (2009), Olhos Azuis (2009), Cinema Aspirinas e Urubus (2005), entre outros.

Quem foi Tião Galinha na novela Renascer?

Interpretado por Osmar Prado na novela de 1993, Tião Galinha era um sertanejo de vida simples chamado Sebastião em Renascer. Catador de caranguejos, ele era casado com com Joaninha (Teresa Seiblitz) e buscava uma vida melhor para os filhos. Sua história mostrava as condições precárias dos trabalhadores rurais e o sonho de ter um pequeno pedaço de terra para chamar de seu.

Primeiro, ele trabalhava para Teodoro (Herson Capri), vilão que era vizinho da fazenda de José Inocêncio e morria de inveja dele, e até assediava a mulher de Tião Galinha. Depois de conhecer Inocêncio, nascia no personagem de Osmar Prato a obsessão pela maneira que o homem enriqueceu, o que teria sido supostamente por conta de um diabo em uma garrafa.

Por conta disso, ele seguia as instruções de José Inocêncio para ter seu próprio diabo na garrafa e arranjava uma galinha preta virgem para botar um ovo que depois chocaria o tal diabinho. Por andar com essa galinha para lá e para cá é que ele ganhava na história o apelido de Tião Galinha.

O resto de sua trama era trágica. Depois de ser preso injustamente por conta de denúncias de Mariana (Adriana Esteves) devido a um atentado contra Teodoro, ele era humilhado na cadeia e por isso resolvia tirar a própria vida.

