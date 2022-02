5 pontos para entender a história da novela Além da Ilusão

A história da novela Além da Ilusão, escrita pela autora Alessandra Poggi, começou a ser contada ontem na faixa de horário das 18h. O folhetim gira em torno do envolvimento do mágico Davi (Rafael Vitti) com Elisa (Larissa Manoela) na primeira fase e com Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela) na segunda. Há também o enredo de Heloísa (Paloma Duarte), Emília (Gaby Amarantos) e demais personagens.

História da novela Além da Ilusão é dividida em duas fases

A novela Além da Ilusão começa em 1934 quando Elisa está prestes a fazer 18 anos. Ela tem uma irmã, Isadora, de 8 anos de idade, que se encanta pelas mágicas de Davi.

Quando a banda que se apresentaria no baile de aniversário da protagonista se atrasa, a caçula sugere que Davi entretenha os convidados. A ideia é bem aceita por Elisa, que pede ao ilusionista que suba ao palco. No decorrer da noite, os dois se apaixonam.

Matias (Antonio Calloni), pai das meninas, reprova o relacionamento da primogênita com o rapaz e faz de tudo para separá-los. Elisa morre tragicamente no decorrer da novela e o patriarca coloca a culpa injustamente em Davi, que passa dez anos preso por um crime que não cometeu. Quando ele sair da cadeia, já será 1944.

Isadora cresce e se envolve com Davi

Depois de uma década, Isadora já está com 18 anos de idade e se assemelha fisicamente muito à sua irmã. Com o trauma da morte de Elisa, ela se esqueceu de como era o rosto de Davi.

O mágico, depois de fugir da cadeia, assume a identidade de Rafael Antunes (Fabrício Belsoff) e passa a trabalhar na fábrica de tecelagem da família de Matias e Violeta (Malu Galli), pais de Isadora. Ele encontra a jovem e se encanta imediatamente por ela.

Isadora, que não se lembra do rosto de Davi naquela época, também se apaixona por ele. Porém, ela está noiva de Joaquim (Thiago Voltolini/Danilo Mesquita), um jovem interesseiro que só se compromete com a filha de Matias para herdar os bens da família.

Quando descobre sobre o noivado de Dora, o mágico adia os planos de provar a sua inocência e tenta mostrar à amada as verdadeiras intenções de Joaquim.

A Tecelagem Tropical

Depois da morte de Elisa, Violeta e sua família se muda para a fazenda de seu pai Afonso (Lima Duarte) em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Ela firma uma parceria com Eugênio (Marcello Novaes), com quem cultiva uma relação de amor e ódio ao longo dos anos. Seu sócio é um homem honesto e trabalhador, mas muito machista. Violeta, que tem ideais feministas, vive em pé de guerra com o personagem. Ao longo da novela, Eugênio se apaixona por Violeta.

Os funcionários da tecelagem também suas próprias histórias que movimentam a novela, como Emília, Benê (Claudio Jaborandy), Olívia (Letícia Pedro/Debora Ozório) e mais.

Heloísa e a filha abandonada

Outra personagem importante é Heloísa, filha de Afonso e irmã de Violeta. Ao longo dos anos, ela se tornou uma mulher amargurada e muito magoada com o pai.

O motivo da mágoa é revelado: quando ela era jovem, engravidou. Seu pai não aceitou o fato dela ser mãe sem estar casada e a obrigou a entregar a criança para a adoção.

Quando está prestes a morrer, Afonso se arrepende do que fez e revela que sabe onde a criança está, ao contrário do que disse nos últimos anos.

Emília sonha em ser uma estrela do rádio na história da novela Além da Ilusão

A história de Emília começa na segunda fase de Além da Ilusão. A humilde mulher é casada com com o operário Cipriano (Cláudio Gabriel) e mãe de João (Nicolas Parente).

Grande fã de radionovelas, ela sonha em se tornar uma estrela do rádio e frequentar as festas da alta burguesia. Ao contrário da personagem de Gaby Amarantos, Cipriano não tem ambições na vida e sempre contraria os sonhos da mulher.

A vida de Emília muda quando ela conhece o bon-vivant Enrico (Marcos Veras) no cassino.

