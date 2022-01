55 lançamentos da Netflix em fevereiro de 2022

Os lançamentos da Netflix em fevereiro de 2022 estão com tudo para iniciar o segundo mês do ano com o pé direito. Tem filme novo chegando no catálogo, série que já estreou fora do Brasil e agora aparece por aqui, produção nacional, romance, comédia e muito mais!

Filmes lançamentos da Netflix em fevereiro de 2022

Uma das estreias mais marcantes do mês é a continuação de Crush à Altura, um dos filmes da grande leva de romances adolescente da plataforma streaming. Na trama deste segundo longa sobre Jodi, uma jovem que precisa lidar com o fato de ser a garota mais alta do colégio, a adolescente agora lida com o protagonismo do novo musical da escola e seu relacionamento amoroso. A pressão deixa a garota com medo de que suas ações não sejam o suficiente.

Para quem prefere algo mais sombrio, a Netflix vai lançar no meio do mês de fevereiro o filme O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, continuação de uma das franquias de horror mais badaladas do cinema. Na história, uma grupo de jovens vai tentar uma vida nova em uma cidade fantasma do Texas, mas eles acabarão na mira de um assassino.

Assista o trailer do lançamento da Netflix em fevereiro Crush à Altura 2:

Filmes que vão ser lançados na Netflix em fevereiro de 2022:

01/02: O Aprendiz – Edição ONE Championship: Cérebro e Força

01/02: Anne Frank, Minha Melhor Amiga

02/02: O Golpista do Tinder

04/02: Um Looop Eterno

04/02: Através da Minha Janela

08/02: Child of Kamiari Month

09/02: Filhos do Privilégio

10/02: O Amor Move Ondas

11/02: Táticas do Amor

11/02: Bigbug

11/02: Crush à Altura 2

11/02: Anne+: O Filme

11/02: Amor com Fetiche

17/02: Golpes de Vingança

17/02: Tiro Certeiro

17/02: Perdoai-nos as Nossas Ofensas

17/02: Erax

18/02: O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

18/02: Rabbids: A Invasão – Missão para Marte

18/02: Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing

21/02: Não Me Mate

23/02: UFO

25/02: Madea: O Retorno

25/02: Um Dia Difícil

Séries que vão estrear na Netflix em 2022

Uma das apostas da Netflix no território nacional é a série De Volta aos 15, estrelado por Maísa Silva e Camila Queiroz, que interpretam a mesma personagem em épocas diferentes, Anita. A produção é baseada no livro homônimo de Bruna Vieira, voltado para o público jovem.

A série irá mostrar como Anita, que está infeliz com sua vida de adulta, vai sem querer voltar a 15 anos de idade. Ela tentará reparar erros e reescrever sua própria história.

Nos lançamentos de fevereiro da Netflix também são aguardadas as séries Desejo Sombrio, que ganha uma nova temporada, Vikings: Valhalla, para quem gosta de drama e ação, e os novos episódios do reality show Casamento às Cegas.

Séries que vão ser lançados na Netflix em fevereiro de 2022:

01/02: Criando Dion – 2ª temporada

01/02: A Casa Mágica da Gaby – 4ª temporada

02/02: Desejo Sombrio – 2ª temporada

02/02: MeatEater – Parte 2 da 10ª temporada

03/02: Kid Cosmic – 13ª temporada

03/02: Amor para Recomeçar – 1ª temporada

03/02: Murderville – 1ª temporada

04/02: Doces Magnólias – 2ª temporada

08/02: Casamento às Cegas: Japão – 1ª temporada

09/02: (Des)encanto – Parte 4

09/02: Ideias à Venda – 1ª temporada

09/02: Na Cola dos Assassinos – 1ª temporada

10/02: Três vezes Paixão – 1ª temporada

11/02: Casamento às Cegas – 2ª temporada

11/02: Inventando Anna – 1ª temporada

11/02: Toy Boy – 2ª temporada

14/02: Fishbowl Wivesa – 1ª temporada

14/02: Fidelidade – 1ª temporada

15/02: Ridley Jones: A Guardiã do Museu – 3ª temporada

16/02: Jeen-yuhs: Trilogia Kanye – Ato 1

16/02: Compramos, Vendemos e Trocamos – 2ª temporada

16/02: Histórias de Verão – 1 ª temporada

17/02: O Jovem Wallander – 1ª temporada

18/02: Space Force – 2ª temporada

18/02: Um de Nós Está Mentindo – 1ª temporada

18/02: Cuphead – A Série – 1ª temporada

22/02: Bubba Wallace: Na Raça – Minissérie

24/02: O Mundo de Karma: Clipes – 1ª temporada

25/02: Juvenile Justice – 1ª temporada

25/02: Vikings: Valhalla – 1ª temporada

25/02: O Jogo da Fama – 1ª temporada

Valores da Netflix

Para assistir os lançamentos da Netflix do mês de fevereiro, é necessário ser assinante de algum pacote do serviço de streaming. A plataforma oferece três planos a seus clientes, sendo eles:

Básico: neste pacote mais barato, R$ 25,90 ao mês, o usuário tem qualidade SD (480p) de imagem e pode assistir apenas uma tela ao mesmo tempo, seja celular, tablet, computador ou TV.

Padrão: custando R$ 39,90 ao mês, o plano padrão disponibiliza qualidade Full HH (1080p) de imagem e duas telas simultâneas. Também é possível assistir pelo celular, tablet, computador ou televisão.

Premium:no pacote mais caro, R$ 55,90 ao mês, a Netflix oferece qualidade de vídeo Ultra HD (4K) e HDR. É possível assistir em até 4 telas simultâneas pelo celular, tablet, computador ou TV.

Leia também

