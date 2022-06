7 atores de Pantanal que são LGBT e talvez você não saiba

Para quem não sabe, alguns atores e atrizes do atual folhetim da 21h da TV Globo são da comunidade LGBTQIA+. Alguns desses atores de Pantanal que são LGBT não são surpresa para o público, como Bruna Linzmeyer que nunca escondeu seus romances com mulheres. Já outros, podem ser novidade para o público.

Irandhir Santos é um dos atores de Pantanal que são LGBT

Intérprete de Joventino na primeira fase e Zé Lucas na segunda, Irandhir está em um relacionamento com o professor e escritor Roberto Efrem Filho há mais de 13 anos na vida real. O ator vive com o marido no Recife, capital de seu estado de origem, o Pernambuco.

No aniversário de união do casal, em 2021, Roberto publicou fotos ao lado do amado e escreveu declarações nas legendas das imagens. Em uma delas, o professor comentou: “obrigado, meu amor, por permitir que meus olhos se vejam nos teus”.

Para quem gosta de descobrir curiosidades, sabia que Irandhir já foi par romântico de Jesuíta Barbosa em um filme, o Jove de Pantanal de 2022? Em 2013, a dupla protagonizou o filme Tatuagem e interpretava um casal gay. Ambos já viveram personagens héteros e também da comunidade LGBTQIA+ nas telinhas.

Bruna Linzmeyer

A atriz Bruna Linzmeyer é lésbica e namora a DJ Marta Supernova. As duas estão juntas há cerca de dois anos e se conheceram por terem amigos em comum. As artistas já até trabalharam lado a lado, elas escreveram juntas “Tomate canoa”, um curta de animação que ainda não foi lançado.

Para quem não lembra, Bruna foi Madeleine na primeira fase da novela Pantanal. A jovem interpretou a mãe de Jove, que se apaixonou por José Leôncio e foi para o pantanal. Porém, a relação do casal foi se desgastando e as diferenças entre eles causou uma ruptura no relacionamento. Madeleine então voltou para o Rio de Janeiro e levou Jove com ela. Na segunda fase, ela foi substituída por Karine Teles.

Jesuíta Barbosa

Jesuíta Barbosa é bissexual. O ator fala pouco de sua vida pessoal e sexualidade para a mídia, mas já revelou se interessar tanto por homens quanto mulheres. Desde 2015, os rumores da vida do famoso apontavam um relacionamento com o também ator e fotógrafo Fábio Audi. Os dois apareciam em cliques no Instagram juntos, mas nunca fizeram afirmações públicos sobre o relacionamento. Em 2022, o Extra revelou que a dupla havia terminado.

O início de Pantanal nas telinhas foi marcada pelos rumores que Jesuíta e Alanis Guillen, Jove e Juma do remake, estavam em um relacionamento. No entanto, a dupla negou que estejam namorando fora das telinhas.

Alanis Guillen

Alanis Guillen também é bissexual. A atriz revelou sua sexualidade em 2020, época que estreou nas telinhas da Globo com a temporada Toda Forma de Amar da TV Globo. A atriz interpretou Rita na época e ficou em destaque por protagonizar a temporada da novela jovem.

Na época, a atriz disse para a Marie Claire que havia revelado ser bissexual em forma de apoio a outras pessoas da comunidade. “É lindo você se respeitar, e seria mais lindo ainda se o mundo respeitasse a individualidade do outro”, comentou.

Entre os atores de Pantanal que são LGBT, a intérprete de Juma é uma das mais jovens, ela completou em abril 24 anos de idade.

Erom Cordeiro

Erom Cordeiro está em um relacionamento com o também ator Rodrigo Bolzan. Em março do ano passado, Erom publicou uma foto ao lado do amado publicamente pela primeira vez. Na legenda, ele comemorou o aniversário do namorado e escreveu: “caminhar ao teu lado é inspirador”.

Para quem não lembra de Erom no elenco da novela, o ator participou de poucos capítulos. Erom viveu o jagunço que viaja com Muda ao pantanal para se vingar da família Marruá. Ele foi o responsável pela morte de Maria Marruá na trama, a mãe de Juma.

Silvero Pereira é mais um dos atores de Pantanal que são LGBT

Silvero Pereira é assumidamente gay desde que ficou famoso no país. O ator estreou nas novelas em 2017, quando foi Nonato em A Força do Querer. Na trama, ele foi um chofer que escondia um segredo, ser travesti e transformista. Em 2022, ele aparece em sua segunda novela, pantanal. Na trama, ele vive um mordomo gay que viaja com a patroa, Mariana (Selma Egrei), para o pantanal e acaba apaixonado por Alcides (Juliano Cazarré).

Um dos papéis mais famosos do ator é Lunga do filme Barurau, lançado em 2019 e dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Lucas Leto

Lucas Leto esteve em um relacionamento com o ator Ícaro Silva em 2021. A dupla trocou algumas declarações de amor nas redes sociais ao longo de alguns meses, mas não deu grandes detalhes sobre o relacionamento para a mídia. Em 2022, os dois não estão mais juntos, porém, não foi revelado o motivo da separação.

Em pantanal, Lucas acabou de chegar na trama. Ele interpreta Marcelo, filho mais velho de Tenório e Zuleica, que acaba envolvido com a meia-irmã, Guta (Julia Dalavia). O sucesso do ator nas telinhas veio com a novela Bom Sucesso, em 2019.

