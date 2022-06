Mãe de Erika em Pantanal: atriz que esteve na 1ª volta para remake

Atriz que esteve na versão original do folhetim retorna em personagem exclusiva do remake.

A jornalista Erika ainda nem deu às caras no remake da TV Globo, mas quem conhece a versão original sabe que a repórter vai causar alvoroço na trama. A jovem vai se envolver em um golpe que atingirá a família Leôncio. Entre as novidades da novela de 2022, a mãe de Erika em Pantanal será uma personagem inédita e vai ser interpretada por Gisela Reimann, atriz que esteve no folhetim da Manchete em 1990.

Quem vai ser a mãe de Erika em Pantanal?

A mãe de Erika em Pantanal se chama Ingrid e vai ser personagem da atriz Gisela Reimann. A Globo já confirmou a presença da famosa no elenco da novela, mas não deu detalhes sobre a trama de Ingrid. O que foi revelado por enquanto, é que Gisela Reimann terá uma participação especial no folhetim, por isso, espera-se que a atriz não esteja em muitos capítulos.

Ingrid é uma personagem inédita do remake, ou seja, ela não existiu na versão de 1990 da Manchete e foi criada por Bruno Luperi para a nova versão. É possível que Ingrid apareça no pantanal junto a Erika e Ibraim, o pai da moça. Na trama de 1990, a jovem viajava sozinha ao Mato Grosso do Sul para fazer uma reportagem sobre o bioma e mais tarde retornava com a companhia do pai para anunciar que estava grávida de Zé Lucas. Na versão antiga, a mãe da jovem não aparecia.

Para quem não reconheceu o rosto da atriz Gisela Reimann, a famosa esteve no elenco da versão original. Ela foi quem interpretou Érica na época. Gisela tinha 24 anos em 1990 e estava em sua primeira novela. A atriz estreou em grande estilo nas telinhas e pouco depois já ganhou espaço em mais uma obra da Manchete.

Novelas de Gisela Reimann, a Mãe de Erika em Pantanal

Após viver Erika em Pantanal, Gisela foi convidada pela interpretar a personagem Albinha em A História de Ana Raio e Zé Trovão, outra clássica da finada emissora. Algum tempo depois, a atriz migrou para a TV Globo, canal em que participou de grandes sucessos.

Primeiro, ela esteve no episódio Pesadelo de Você Decide em 1992 e então foi Alice na novela Sonho Meu, reprisada em 2021 no canal Viva. Entre 1997 e 2000, ela migrou temporariamente para a Record, em que trabalhou em Direito de Viver e Por Amor e Ódio.

A atriz ficou alguns anos afastada das telinhas e retornou em 2009 para a Globo com a novela Viver a Vida. Em seguida, ela engatou os trabalhos Beleza S/A (2013), Psi (2014), O Negócio (2014), Vizinhos (2015) e Malhação (2017), sua última novela na emissora. Antes de viver a mãe de Erika Pantanal de 2022, Gisela esteve em Gênesis (2021), da Record.

Quem vai ser o pai de Erika em Pantanal?

Não apenas a mãe de Erika Pantanal aparece, o pai da moça também vai fazer presença em capítulos futuros da trama. A diferença aqui é que o deputado Ibraim é um personagem que fez parte da trama original de 1990. Na época, ele foi interpretado por Rubens Corrêa. Agora em 2022, o papel passou para Dan Stulbach.

Nome famoso das telinhas, Dan Stulbach está longe das novelas desde 2018. O ator foi Eurico Malta em O Sétimo Guardião e desde então só havia aparecido em filmes e séries. O trabalho mais recente de Dan foi a produção Filhas de Eva (2021), estrelada por Renata Sorrah, a eterna Nazaré Tedesco, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo.

Golpe em família

Na trama original da Manchete, o deputado Ibraim e a filha Erika tentam dar um golpe na família de José Leôncio. A jovem mente sobre estar grávida de Zé Lucas para dar o golpe do baú no primogênito do rei do gado, mas não consegue levar a farsa até o altar e é desmascarada antes da troca de alianças.

Quando chega ao pantanal, o deputado não esconde seu interesse na notoriedade que o nome de José Leôncio trás na região. Ele tenta ser fotografado próximo ao fazendeiro, busca usar a influência do pai de Zé Lucas e fica interessado na fortuna do pecuarista.

Afinal, quem vai ser Erika?

Papel de Gisela Reimann em 1990, Erika vai ser interpretada por Marcela Fetter em 2022. A gaúcha de 26 anos é atriz e modelo. A carreira de Fetter começou no teatro, ainda criança. Mais tarde, quando completou 17 anos, ela se mudou para São Paulo para estudar no Centro de Artes e Educação Célia Helena, instituição em que se formou em artes cênicas.

Em 2016, a jovem se mudou para o Rio de Janeiro e fez sua estreia nas telinhas com a personagem Flávia Campos, de Malhação – Seu Lugar no Mundo.

No ano seguinte, a atriz participou do videoclipe Anestesia de Wanessa Camargo. Em 2018, Marcela trabalhou na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora. O projeto mais recente da famosa foi Verona (2021). Pantanal é a segunda novela da carreira de Marcela.

