Nos Tempos: 6 lugares da família real que podem ser visitados no RJ

Nos Tempos do Imperador tem mostrado a vida da família imperial no Brasil durante o reinado de Dom Pedro II. Muitos dos lugares em que as majestades viveram ainda existem nos dias de hoje e podem ser visitados pelo público. Abaixo, confira uma lista de seis lugares relacionados à família real no Rio de Janeiro.

Quinta da Boa Vista – Lugares da família real

A Quinta da Boa Vista sempre é citada em Nos Tempos do Imperador. É lá que está a antiga residência dos imperadores, em que eles viveram entre 1822 e 1889, até a Proclamação da República. Localizada no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, o parque abriga o Museu Nacional e também costuma receber muitos cariocas que utilizam os jardins para fazer piqueniques ou andar de pedalinho.

Endereço: Avenida Pedro II, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Entrada gratuita.

Jardim das Princesas – Lugares da família real

Uma parte da Quinta da Boa Vista é o Jardim das Princesas, local onde Isabel e Leopoldina passavam o tempo livre e praticavam atividades como artesanato e jardinagem.

Em fevereiro de 2020, a UFRJ divulgou que o jardim, localizado ao lado esquerdo de onde era o palácio, será restaurado e aberto ao público. A ideia é implementar atividades culturais no local. No entanto, o local segue em obras, junto ao Museu Nacional, atingido por um incêndio em setembro de 2018.

Endereço: Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Ainda fechado para o público.

Paço Imperial

O Paço Imperial é um dos mais antigos palácios cariocas. O local foi a primeira moradia da família imperial no país, entre 1808 e 1822.

O local foi palco de importantes eventos da história brasileira. No Paço, foi realizada a coroação de D. João VI em 1818. Também foi no local que Leopoldina chegou para se casar com Dom Pedro I.

Hoje, o local é um centro cultural que recebe peças de teatro, exposições, entre outras atividades.

Endereço: Praça XV de Novembro, 48. Centro – Rio de Janeiro

Entrada gratuita.

Floresta da Tijuca – Lugares da família real

A Floresta da Tijuca ainda não foi mostrada em Nos Tempos do Imperador, mas foi muito explorada para a extração de madeira e plantação de café. Em 1861, Dom Pedro II deu início o processo de desapropriação de chácaras e fazendas e ordenou que a área fosse reflorestada. Hoje, o local abriga uma grande diversidade de fauna e flora.

Endereço: Estrada da Cascatinha, nº 850 – Alto da Boa Vista.

Entrada gratuita.

Igreja da Ordem Terceira do Carmo

A Igreja da Ordem Terceira do Carmo, antiga Sé, foi palco de importantes eventos da família real. Foi lá que foram realizadas as cerimônias de sagração de Dom Pedro I e Dom Pedro II, além do casamento da Princesa Isabel e Gastão, o Conde D’Eu.

Endereço: Rua do Carmo, 46 – Centro.

Entrada gratuita.

Palácio Guanabara

O Palácio Guanabara serviu de moradia para Isabel e seu marido Conde D’Eu após o casamento do casal, em 1865. O local pertenceu aos príncipes até 1889, quando foi proclamada a república. Apesar do processo aberto pela princesa para a devolução do imóvel, que durou 125 anos, o palácio continua pertencendo à União e os descendentes da família real não receberam indenização.

Hoje, o local abriga a sede oficial do governo do Rio de Janeiro. Antes da pandemia, o local recebia visitas guiadas com duração de 40 minutos. Por enquanto, as visitas ainda estão suspensas e quem já tinha horário marcado terá a data reagendada para quando o Palácio for reaberto, de acordo com as recomendações de saúde do Governo do Estado.

Endereço: R. Pinheiro Machado, s/nº – Laranjeiras