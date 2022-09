Que horas começa o Rock in Rio hoje na Globo, dia de Guns n’ Roses

Nesta quinta-feira, 8, o festival retorna para mais quatro dias de shows na Cidade do Rock. Às 2h da manhã é que horas começa o Rock in Rio hoje na Globo, que exibirá apenas os melhores momentos do evento. Guns n’ Roses, Maneskin, Offspring e CPM 22 comandam as apresentações no Palco Mundo nesta noite.

Que horas começa o Rock in Rio hoje?

A transmissão do Rock in Rio na Globo começa às 02h05, horário de Brasília, logo após o programa Conversa com Bial. A exibição será de apenas 1h10 e mostrará os melhores momentos dos principais shows desta quinta-feira.

Hoje é dia de rock no Parque Olímpico! As apresentações no Palco Mundo começam às 18h com a banda brasileira CPM 22, seguidos da banda de punk rock norte americana Offspring, que sobe ao palco às 20h10. O grupo de hard rock italiano Maneskin, famosos pelo hit ‘Beggin’, são a terceira atração da noite, às 22h10. Quem fecha o lineup é a consagrada banda Guns n’ Roses, às 00h10.

No palco Sunset, música para os amantes de pop. Quem comanda a festa hoje são as cantoras Gloria Groove, Duda Beat, Jessie J e Corinne Bailey Rae.

Além da transmissão na Globo, é possível acompanhar os shows através do Multishow, Canal Bis, Globoplay e G1, ao vivo.

Quantas pessoas tem no Rock in Rio? Veja números

Programação Rock in Rio 2022 na Globo

A Globo segue exibindo os principais shows do Rock in Rio nos próximos dias. Na sexta-feira, o público poderá assistir aos melhores momentos de Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial no Palco Mundo, além do destaque do Palco Sunset, a cantora Avril Lavigne.

No sábado, o show segue com Coldplay, Bastille, Camila Cabello e Djavan, e o americano Cee Lo Green no palco Sunset.

O evento termina neste domingo, 11, com as cantoras Dua Lipa, Rita Ora, Megan Thee Stalion e Ivete Sangalo no Palco Mundo, além de Ludmilla no Sunset, que promete uma apresentação inesquecível.

Sexta-feira, 9 de setembro

Que horas começa o Rock in Rio na Globo: 02h10, horário de Brasília, logo após o Conversa com Bial

Sábado, 10 de setembro

Horário na Globo: 00h50, horário de Brasília, após o Altas Hotas

Domingo, 11 de setembro

Horário na Globo: 00h15, horário de Brasília, logo após o Vai Que Cola

Assistir Rock in Rio 2022 ao vivo hoje com Guns, Jessie J e Offspring

Que horas começa o Rock in Rio hoje?

Palco Mundo

00h10 – Guns N’ Roses

22h20 – Måneskin

20h10 – Offspring

18h – CPM 22

Palco Sunset

21h15 – Jessie J

19h05 – Corinne Bailey Rae

16h55 – Gloria Groove

15h30 – Duda Beat

New Dance Order e Espaço Favela

O Canal Bis transmite os shows do New Dance Order e Espaço Favela. Quem tem TV a cabo pode acompanhar a transmissão pelo canal 20 na Claro, 131 na Oi e 160 na Sky, ou no Globoplay. No entanto, o sinal do Bis só é liberado para os assinantes do pacote Globoplay +canais. Vale lembrar que essas apresentações não são exibidas pela Globo.

New Dance Order

02h – Adriatique

01h – Zac

00h – Sarah Stenzel

22h30 – Ben Böhmer

21h30 – Gui Boratto

20h – Du Serena Vs Junior C

18h30 – Leo Janeiro Vs Nepal

17h – Marta Supernova

16h – Nu Azeite Live

Espaço Favela

20h55 – Drenna

17h55 – TH4I convida Lia Clark

16h30 -Izzra

Melhores filmes Netflix 2022: 23 da lista New York Times para ver no Brasil