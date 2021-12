A Globo vai passar jogo hoje? Programação de quarta-feira (22/12)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Com o fim da temporada, a emissora não vai passar futebol nesta quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, com o calendário de confrontos retornando somente no ano que vem. Confira como fica a programação já que não tem jogo da Globo hoje.

Hoje não tem jogo de futebol na Globo, quarta-feira em 22 de dezembro de 2021. Isso porque a temporada de campeonatos e disputas acabou, retornando somente no ano que vem com os Estaduais, depois a Libertadores, Copa do Brasil e por fim o Brasileirão. No entanto, é preciso ficar atento já que o calendário pode sofrer alterações por conta da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Agora, no comecinho do ano que vem, todos os campeonatos marcados como Recopa, Mundial de Clubes e Estaduais, estão ameaçados de não passarem na Globo. Isso porque as concorrentes na TV aberta buscam em todo o momento os direitos de transmissão.

Programação da Globo – 22/12/2021

Sem jogo hoje, saiba qual é a programação da Rede Globo nesta quarta-feira tanto no horário da tarde como a noite. Lembrando que a grade pode sofrer alterações de acordo com cada estado do país.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo e a Rosa

15:15 Sessão da Tarde – O Natal dos Coopers

16:50 Vale A Pena Ver De Novo – O Clone

18:00 Malhação – Sonhos

18:30 Nos Tempos de Imperador

19:15 Jornal Praça

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um lugar ao Sol

22:20 Especial Roberto Carlos

23:45 Passaporte para Liberdade

00:40 Jornal da Globo

01:30 Vai que Cola

