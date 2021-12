Jogos de hoje, quarta: onde assistir partidas de futebol ao vivo – 22/12

A terça-feira em 21 de dezembro apresenta uma programação completa de futebol com confrontos de campeonatos nacionais e internacionais para o torcedor acompanhar. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje ao vivo para assistir na TV e no online, todos no horário de Brasília.

Jogos de hoje, quarta-feira – 22/12/2021

Não tem futebol no Campeonato Brasileirão hoje. Entretanto, as competições regionais ao redor do Brasil e também as internacionais pelo mundo continuam, seguindo até o final de ano para deixar o torcedor sem fôlego.

Por isso, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Campeonato Paulista Sub-20

Mirassol x Palmeiras – 19h – Youtube do Paulistão

Campeonato Paraense Segunda Divisão

Amazônia Independente x Caeté – 15h15 – Eleven Sports

Copa da Liga Inglesa

Liverpool x Leicester – 16h45 – Star +

Brentford x Chelsea – 16h45 – ESPN

Tottenham x West Ham – 16h45 – Star +

Campeonato Espanhol

Granada x Atlético de Madrid – 15h – ESPN Brasil

Ath. Bilbao x Real Madrid – 17h30 – ESPN Brasil

Campeonato Italiano

Venezia x Lazio – 12h30 – Fox Sports

Sassuolo x Bologna – 12h30 – Star +

Verona x Fiorentina – 14h30 – Star +

Roma x Sampdoria – 14h30 – ESPN

Inter de Milão x Torino – 14h30 – Fox Sports

Empoli x Milan – 16h45 – ESPN 2

Napoli Spezia – 16h45 – Star +

Campeonato Francês

Montpellier x Angers – 17h – Star +

Clermont x RC Strasbourg – 17h – Star +

Olympique de Marseille x Reims – 17h – Star +

Lorient-Bretagne x PSG – 17h – Fox Sports

Bordeaux x Lille – 17h – Star +

Lyon x Metz – 17h – Star +

Troyes x Stade Brestois – 17h – Star +

Nice x Lens – 17h – Star +

Saint-Étienne x Nantes – 17h – Star +

Monaco x Rennes – 17h – Star +

Campeonato Holandês

Willem II x NEC – 14h45 – Sem transmissão

Heerenveen x Feyenoord – 14h45 – Star +

Heracles x Cambuur – 16h – Sem transmissão

Ajax x Fortuna Sittard – 17h – Star +

Utrecht x Twente – 17h – Sem transmissão

Taça de Portugal

Casa Pia x Sporting – 17h45 – Star +

Copa da Austrália de Futebol

Sydney FC x Brisbane – 05h30 – Star +

Melbourne City x Wellington Phoenix – 05h30 – Star +

Gold Coast Knights x Melbourne Victory – 0h30 – Star +

Copa da Bélgica

Gent x Standard Liege – 16h30 – Star +

Campeonato Chinês

Shandong Taishan x Changchun – 09h – OneFootball

Campeonato Indiano

Chennaiyian FC x Kerala Blasters – 11h – OneFootball

