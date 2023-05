A Grande Conquista teria participante em liberdade condicional

Igor da Silva Cavallo, participante da Vila de A Grande Conquista, estaria em liberdade condicional, informa o colunista Gabriel Perline do IG Gente. O professor de jiu jitsu teria sido preso diversas vezes e ainda estaria cumprindo a sentença.

Quem é Igor da Silva Cavallo de A Grande Conquista?

Igor da Silva Cavallo é parte da Vila de A Grande Conquista e disputa a uma vaga na Mansão do programa com os outros 69 participantes da primeira etapa. O jogador, porém, teria problemas com a justiça do lado de fora do confinamento. As acusações seriam de roubo, extorsão, fraude, estelionato, falsidade ideológica e constrangimento.

O professor de jiu jitsu teria sido condenado em 2016 a dois anos de reclusão por um furto que cometeu em abril de 1999, mas cumpriu a pena em regime aberto. No mesmo ano, foi acusado de usar dinheiro falso para aplicar um golpe enquanto comprava um video game e um par de luvas de boxe. Foi condenado a 1 ano e 4 meses na cadeia, mas saiu antes do fim da pena e cumpre a decisão em liberdade condicional.

Constariam também duas acusações de roubo de veículos, uma em 2013 e outra em 2016. Na primeira ocorrência, teria roubado um carro e mais R$ 2 mil portando arma de fogo. Ele foi preso apenas em 2020 pelo crime.

Na segunda, Igor ainda teria intimidado a vítima após processá-lo, se passando por policial e fazendo ameaças. Pegou mais 12 anos em regime fechado, mas conseguiu deixar a cadeia antes do tempo previsto novamente.

Outro caso em que Igor foi condenado foi por ser acusado de um cheque sem fundo de R$ 5.300,00 a um fotógrafo que vendia seu equipamento, além de ameaçá-lo.

Igor chamou atenção logo nos primeiros dias de programa por comprar brigas com Fernanda Medrado e Natália Deodato, e vem recebendo críticas na web sobre falas e comportamentos agressivos.

Em resposta ao DCI, a assessoria de imprensa da emissora afirmou que "segundo a nova lei da LGPD, a Record TV não pode tornar público dados sensíveis de seus contratados."

Reveja a discussão:

Os ADMs daqui já estão ficando perdidos, é MTA discussão, vc pisca e já tem alguém discutindo kkk, Obrigado Carelli #AGrandeConquistapic.twitter.com/RmxE3AT3LH — tudo em foco (@tudoemfocoo) May 9, 2023

