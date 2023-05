Como funciona A Grande Conquista: cronograma do reality

A Grande Conquista estreia nesta segunda-feira, 8, com duas etapas e 70 participantes. O público decide quem deve entrar no programa de fato, que premiará o vencedor com R$ 1 milhão. O reality show é apresentado por Mariana Rios e dirigido por Rodrigo Carelli.

Primeira etapa de A Grande Conquista

Enquanto os 64 participantes vivem juntos na Vila, os dez famosos escolhidos pelo público ainda não vou entrar na Mansão. Eles ficarão confinados aguardando a segunda etapa do reality show e vão poder assistir a alguns trechos do que acontece nas outras casas.

A competição começa na Vila. Os 64 participantes e os 6 menos votados, totalizando 70 pessoas, viverão em três casas: azul, verde e laranja. No entanto, os espaços foram projetados para receber apenas 5, 7 e 9 pessoas, garantindo tretas e perrengues.

O público novamente irá votar em 10 entre os 70 confinados para irem à Mansão. Os escolhidos se juntam aos famosos mais votados da primeira enquete para dar início a competição no dia 18 de maio.

Como funciona A Grande Conquista: segunda etapa

Depois que os 20 participantes forem escolhidos, eles irão para Mansão. É nesta etapa que eles começam de fato a competir pelo valor de R$ 1 milhão, além de mais R$ 500 mil distribuídos entre prêmios que serão dados ao longo da temporada.

A segunda etapa funciona no formato de reality show que o público já conhece. Os confinados disputam entre si provas para conquistarem posições de liderança na casa e fugirem da Zona de Risco, como é chamada a eliminação.

No entanto, ao contrário de outros programas, as eliminações não acontecerão em um dia fixo e é possível que saiam mais de um participante por semana. O reality show tem duração de 2 meses e meio.

Como assistir 24 horas?

Além da edição que vai ao ar na emissora, o reality terá transmissão ao vivo, durante 24 horas, para os assinantes - apenas o plano pago dá direito às câmeras do programa.

Cronograma

8 de maio, segunda-feira: início do confinamento dos 70 participantes da Vila, entre famosos e anônimos. Os jogadores passam dez dias morando em casas pequenas, superlotadas e com pouca comida. Uma votação será aberta no R7 para escolher 10 deles para seguirem para a Mansão.

18 de maio, quinta-feira: fim da dinâmica da Vila e início do confinamento na Mansão com 20 participantes (os 10 famosos mais votados pelo público e os 10 vitoriosos da Vila).

O cronograma das dinâmicas da Mansão devem ser divulgados quando a segunda fase da competição começar.

Participantes

Mansão: dez famosos já estão confirmados na segunda etapa de A Grande Conquista. São eles:

Bruno Camargo, 35 anos, modelo e professor de Educação Física

Bruno Tálamo, 34 anos, jornalista

Ricardo Villardo, 35 anos, etor e professor de teatro

Alexandre Suita, 37 anos, empresário e influencer

Daniel Toko, 34 anos, repórter e cantor

Ana Paula Almeida, 46 anos, apresentadora, atriz e publicitária

Faby Monarca, 44 anos, empresária e administradora

Giulia Garcia, 19 anos, atriz e influenciadora

Sthepanie Gomes, 23 anos, estudante de biomedicina e influencer

Victoria Macan, 26 anos, DJ e empresária

Vila: 70 jogadores disputam 10 vagas na segunda etapa. São eles:

Famosos: CAMILA UCKERS, 31 anos, influencer

GYSELLE SOARES, 39 anos, apresentadora e atriz

JANIELLY NOGUEIRA, 33 anos, estudante de Direito (irmã do Gil do Vigor)

HAGDA KEROLAYNE, 26 anos, influencer e cantora

JAQUELINE SANTOS, 27 anos, atriz, humorista e influencer

LARY BOTTINO, 25 anos, criadora de conteúdo digital e empresária

MC MELLO, 20 anos, cantora e compositora

MEDRADO, 30 anos, cantora e compositora

NATÁLIA DEODATO, 23 anos, empresária, atriz e influencer

PRISCILA PARIZOTTO, 40 anos, dona de casa

SANDRA MELQUIADES, 50 anos, aposentada (mãe do Rico Melquiades)

ANTONIO RAFASKI, 29 anos, ator

DICESAR, 57 anos, maquiador

GABRIEL ROZA, 23 anos, influencer

FAFA (FAGNER), 34 anos, DJ e modelo

HULK MAGRELO, 45 anos, ator

ÍTALO COUTINHO, 50 anos, cantor e empresário

JHON FALCÃO O REI DA CACIMBINHA, 33 anos, cantor e humorista

LEO RODRIGUEZ, 34 anos, cantor, compositor e investidor

BLADE, 42 anos, comediante e dançarino

MARCOS OLIVER, 46 anos, ator e modelo

MONTCHAKA, 51 anos, professor de dança e fundador da banda Tchakabum

MURILO DIAS, 32 anos, modelo e influencer

RONALDO MOURA, 32 anos, ator e modelo

TIAGO DIONISIO, 29 anos, humorista e influencer

WILL BARBA, 46 anos, empresário e barbeiro

CAROLINE LEKKER, 25 anos, modelo e maquiadora

ERIKA COIMBRA, 42 anos, ex-atleta de vôlei, influencer, empreendedora e palestrante

GLAUCO MARCIANO, 29 anos, Garoto Fitness Brasil e trabalha com marketing digital

KELLY DO BASQUETE, 43 anos, atleta, coach e gestora esportiva

THIAGO SERVO, 37 anos, cantor e compositor

MC M10, 28 anos, cantor e ator

Anônimos: AÍCHA MUBOBO, 22 anos, modelo

BABI CRIS, 35 anos, modelo Plus Size e fotógrafa

CAROL IMONIANA, 33 anos, influencer, apresentadora e fisioterapeuta

DAY OLIVEIRA, influencer e empresária

ELISA GUERREIRA, 40 anos, influencer e técnica de enfermagem

ELLIE, 27 anos, modelo e comunicadora

JAQUELINE MODERNA, 38 anos, promotora de vendas

JEMILLY BRENDA, 30 anos, gerente de casa noturna e estudante

KALINE FRANÇA, 32 anos, apresentadora e locutora

LAYSSA SOUZA, 25 anos, influencer e advogada

MARIA OLIVEIRA, 26 anos, lutadora e blogueira

MIRIAN CARTER, 44 anos, autora, escritora e estudante de música

NIICK DONATO, 28 anos, vendedora e repositora

RAFA SANT, 26 anos, influencer e extensionista de cílios

RAYANA DINIZ, 33 anos, trabalha com financiamento imobiliário e é pedagoga

STÉPHANIE, 27 anos, artista e comunicadora

TAILANE PEIXOTO, 38 anos, influencer

TATI BAMBOLÊ, 31 anos, dançarina e jornalista

THAYRA MACHADO, 27 anos, modelo e estudante de odontologia

VIC SILVA, 25 anos, influencer

YANNE ANTTUNES, 36 anos, representante comercial

ARTUR FRANCES, 43 anos, mixologista e produtor de eventos

CARLOS CÂMARA, 51 anos, Gari

CLEYTON MENDES, 30 anos, escritor, poeta e arte educador

DAVI, 41 anos, vigilante e motoboy

DOUGLAS MARTINS, 33 anos, cantor e dançarino

ERICK RICARTE, 31 anos, jornalista e ator

FERNANDO BUENO, 29 anos, backoffice

FRANCIS SOUZA, 37 anos, ator e investidor

GABRIEL SEQUEIRA, 40 anos, policial Militar e modelo

GUI DAMS, 25 anos, personal trainer de futebol

GUS SARAS, 27 anos, artista e professor de dança

CAVALLO, 43 anos, mestre de Jiu Jitsu e fotógrafo

JEFERSON, 51 anos, comerciante

LEANDRO RYCO, 57 anos, empresário

LUKINHAS, 37 anos, motorista e vendedor ambulante

NATHAN CAMARGO, 28 ano, empresário e influencer

TÁCITO CURY, 44 anos, ator, empresário, chef e confeiteiro

Horário

A Grande Conquista vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, horário de Brasília. Aos domingos, o programa vai ao ar mais tarde, às 23h, logo após o Domingo Espetacular.

Dinâmicas

Depois do início do confinamento da Vila, os jogadores participarão das seguintes dinâmicas:

Prova da Virada: decide quem serão os Donos da Mansão, que ficarão com o quarto mais confortável e outras regalias no jogo

Zona de risco: eliminação

Donos: o vencedor da prova da Virada se torna o Dono da Mansão, o que equivale ao líder da semana.

O cronograma completo ainda não foi divulgado oficialmente pela Record TV.