A mãe de Moisés morre em Os Dez Mandamentos?

A mãe de Moisés morre na novela Os Dez Mandamentos, que está sendo reprisada atualmente na Record. Interpretada por Denise Del Vecchio, Joquebede se despedirá dos filhos antes de ter um final triste na novela bíblica.

Como morreu a mãe de Moisés?

Em Os Dez Mandamentos, a morte da mãe de Moisés será na beira do rio, cansada de caminhar pelo deserto em busca da Terra Prometida. Joquebede irá até os filhos Moisés (Guilherme Winter) e Arão (Petrônio Gontijo) e os abraçará em tom de despedida. "Meus filhos, tão amados", diz ela enquanto abraça os rapazes.

A mulher então leva os netos para brincar no rio, onde estão Miriã (Larissa Maciel) e Zípora (Giselle Itié). "São momentos como esse, de alegria e de plena paz, olhando as crianças brincarem com vocês, sabendo que nosso povo agora é livre... eu não posso reclamar de nada. Só tenho a agradecer, Deus tem sido muito bom para mim", diz para ela mesma.

Zípora escuta a sogra e vai abraçá-la. "Fico tão feliz em ouvir a senhora falando assim", diz. Miriã também se junta a elas: "seria tão bom se esses momentos fossem eternos".

Joquebede continua dizendo que soube cumprir todas as tarefas que Deus lhe deu. A mulher então se deita na beira de rio e se cobre. "Vão trabalhar, minhas queridas. E cuidem das crianças enquanto eu descanso", diz.

Depois de um tempo, as moças e as crianças acreditam que Joquebede apenas está dormindo na beira do rio e decidem ir até ela para acordá-la.

"Mãe?", começa a chamar Miriã. "Sogra?", continua Zípora. As duas então colocam aos mãos em Joquebede e percebem que a mãe de Moisés está morta.

A notícia chega até Moisés, que fica chocado com o falecimento da matriarca. A morte de Joquebede deixa o povo hebreu ainda mais descontente com Moisés, e Miriã dirá que o protagonista não consegue liderá-los.

Onde assistir Os Dez Mandamentos?

A Record está reprisando Os Dez Mandamentos de segunda a sexta, às 15h30, horário de Brasília. A trama é de 2015 é a terceira vez que a emissora reexibe o folhetim desde o sucesso em sua exibição original.

Todos os capítulos do folhetim estão disponíveis para os assinantes do PlayPlus. Para ter acesso, é necessário adquirir o plano pago da plataforma, sob o custo de R$ 15,90 ao mês. Depois procure pelo título no campo de busca.

A obra também foi lançada nos cinemas e atualmente está disponível no Globoplay, apesar de ser uma obra da emissora concorrente. Também é necessário ser assinante de um dos planos da plataforma de streaming para ter acesso ao longa-metragem. Os Dez Mandamentos ganhou mais uma temporada após o sucesso da trama.

A novela mostra a história Moisés, que na primeira fase é salvo de ser morto pelo poderoso faraó Seti I (Zé Carlos Machado), que ordena a morte de todos os bebês de origem israelita do sexo masculino. O garoto é colocado dentro de um cesto é encontrado pela princesa Henutmire (Mel Lisboa), que o cria como um verdadeiro príncipe egípcio.

Quando adulto, Moisés vai contra o sofrimento do povo e enfrenta o faraó. Ele foge para Midã, onde se casa com Zípora (Giselle Itié) e começa a trabalhar com o pastor de ovelhas até que recebe um chamado de Deus para que ele retorne ao Egito e livre seu povo da escravidão. Agora, ele terá que enfrentar seu maior inimigo, seu tio-irmão Ramsés (Sérgio Marone), herdeiro do trono do Egito.

Veja: Quem é Hagite em Reis e quem foi ela na Bíblia