Quem é Hagite em Reis e quem foi ela na Bíblia?

Saiba quem é Hagite em Reis, personagem de Manuela do Monte - Foto: Reprodução/Instagram/@manudomonte

Personagem bíblica é interpretada por Manuela do Monte.

Uma nova personagem chega na trama bíblica da Record TV! Hagite em Reis é interpretada pela atriz Manuela do Monte e promete instigar a curiosidade do público. Apesar de retratar acontecimentos descritos nas escrituras, o folhetim também traz alguns elementos e personagens fictícios. Hagite é um deles? A figura foi uma das mulheres de Davi na história.

Personagem bíblica, quem é Hagite da novela Reis?

Hagite existiu na Bíblia e deu a luz a um dos filhos de Davi, Adonias. Ela aparece brevemente em alguns versículos dos livros de Samuel, Crônicas, Reis e Números, do Primeiro Testamento, todas as vezes apenas citada como mãe de um filhos do grande rei.

A história de Hagite não é descrita nas escrituras, mas sabe-se que seu filho tentou usurpar o trono do pai em seus últimos dias de vida. Após o longo reinado de Davi, quando o rei já estava idoso e passaria o trono para Salomão - herdeiro com a esposa Bate-Seba - o filho de Hagite tentou roubar a coroa. No entanto, o plano de Adonias não deu certo e ele acabou sem poder em mãos.

Como a trajetória de vida da mulher não é contada na Bíblia, a autora Cristiane Cardoso terá que criar bastante conteúdo ficcional para Hagite em Reis. A escritora adiantou em seu Instagram que a personagem será "cheias de mistérios". No teaser especial sobre a trama dela, é possível ver que a garota será perseguida por um homem, cujo a identidade ainda permanece um segredo.

A autora também contou ao site oficial da Record que Hagite em Reis será diferente de qualquer outra esposa de Davi que já tenha aparecido na história. Hagite foi introduzida na produção bíblica após a morte de Abigail (Maiara Walsh), uma das mulheres do escolhido de Deus. Ela chegou no capítulo do dia 3 de maio da temporada A Conquista e foi encontrada ferida por Davi.

Entre esposas e concubinas, Davi teve várias companheiras. A Bíblia cita o nome de pelo menos oito delas: Mical, Ainoã, Abigail, Maaca, Hagite, Abital, Eglá e Bateseba.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada

Quem é a atriz que faz a Hagite em Reis?

Hagite em Reis é interpretada pela atriz Manuela do Monte, gaúcha de 38 anos da idade. A famosa já faz parte do quadro de atores da Record TV há alguns anos. Ela esteve em Amor sem Igual, em 2019, como Fabiana, uma jovem bonita e competente que trabalha com marketing. Além de ter também aparecido em Apocalipse (2017 - 2017 - 2018), como a versão da personagem Debora Koheg jovem, na primeira fase, uma mulher de família judia ortodoxa na trama.

Antes destes trabalhos, ela passou os anos de 2013 a 2015 no SBT. Ela interpretou Carol na novela infantil Chiquititas, uma mulher carismática e forte que é garçonete no Café Boutique.

Anterior a seus projetos nos canais de Edir Macedo e Silvio Santos, Manuela do Monte ficou quase uma década na TV Globo. Sua última novela foi Insensato Coração (2011), em que fez uma pequena participação como Cíntia. Pouco antes, em 2010, ela teve mais espaço nas telinhas como Luciana de Escrito nas Estrelas, jovem funcionária da clínica de um dos protagonistas, o médico Ricardo (Humberto Martins).

Na emissora, ela também esteve em Malhação (2010), Paraíso (2009), a série Casos e Acasos (2008), a minissérie JK (2006) e as novelas Páginas da Vida (2006) e Começar de Novo (2004 - 2005). O primeiro projeto de Manuela na emissora foi na minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003).

Além de viver Hagite em Reis, a página oficial da famosa no banco de dados internacional do IMDB mostra que ela estará em duas produções que serão lançadas ainda em 2023, as séries Tudo de Bom e Ameaça Invisível.

