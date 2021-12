Adeus a Batista! Cólera fará nova vítima em Nos Tempos do Imperador

Batista em Nos Tempos do Imperador já chegou a forjar uma morte, mas agora o personagem vai bater as botas de verdade. Nos próximos capítulos da atração da TV Globo, o cafeicultor vivido por Ernani Moraes ficará doente e não resistirá.

Batista vai morrer em Nos Tempos do Imperador?

O marido de Lota vai falecer após ser diagnosticado com cólera na novela das 6, de acordo com o Notícias da TV. O site oficial da TV Globo ainda não confirmou a morte de Batista, mas revelou que Pilar vai informar a Bernardinho (Gabriel Fuentes) que a situação de seu pai é muito grave.

Ainda segundo o portal, é previsto que a morte de Batista em Nos Tempos do Imperador aconteça no capítulo do dia 11 de dezembro, um sábado. Nas cenas dos próximos capítulos, o personagem de Ernani Moraes vai procurar ajuda médica no Ordem Terceira, que estará com todos os leitos ocupados, e precisará retornar para casa com febre. O estado de saúde dele vai piorar e Lupita (Roberta Rodrigues) pedirá que Nélio (João Pedro Zappa) chame Pilar.

A médica não conseguirá salvar Batista em Nos Tempos do Imperador e informará a família do homem que é apenas “uma questão de tempo” até que o fazendeiro dê seus últimos suspiros. Os momentos finais do personagem na novela será ao lado de Lupita, ele dirá que a ama e se despedirá.

Outros doentes

Além de Batista, outros personagens ficam doentes na novela Nos Tempos do Imperador. Primeiro é uma das irmãs da Santa Casa, Clarice. A mulher vai falecer no capítulo previsto para ir ar no próximo sábado, dia 4 de dezembro.

A Condessa de Barral também ficará doente, porém, Luísa deve sobreviver. Na vida real, a nobre morreu aos 74 anos de idade, em 1891, vítima de uma pneumonia grave. Então se os autores Thereza Falcão e Alessandro Marson seguirem os livros de história, deixarão a Condessa sobreviver da cólera na novela.

