Quem é Helga Nemetik, a Giuseppina de Nos Tempos do Imperador

Nos últimos capítulos da novela das 6, o público conheceu a atriz e cantora Helga Nemetik em Nos Tempos do Imperador. A italiana chegou com tudo no folhetim de Thereza Falcão e Alessandro Marson e ainda terá mais espaço no futuro, quando seu coração bater mais forte por alguém.

Quem é Helga Nemetik em Nos Tempos do Imperador?

A atriz Helga Nemetik interpreta Giuseppina Sant’angelo, uma cantora lírica da Itália que chega à Corte de Dom Pedro II a pedido de Teresa Cristina, que organizou um sarau para angariar fundos para a Guerra do Paraguai.

No entanto, a mulher enfrenta um sério problema no dia de se apresentar no concerto beneficente de Teresa Cristina no Cassino Perequeté. Antes da performance da cantora de ópera, Quinzinho (Augusto Madeira) oferece para a italiana uma capa que pertenceu a sua mãe, Elvira Matadouros

(Ingrid Guimarães). Porém, a túnica cheia de pó acaba dando uma crise de tosse à personagem de Helga Nemetik em Nos Tempos do Imperador.

A mulher passa muito mal e acaba perdendo a voz, assim, quem acaba entrando no lugar dela no palco é a própria imperatriz.

Por quem Giusepinna vai se apaixonar?

Após o evento, a personagem de Helga Nemetik continuará aparecendo em Nos Tempos do Imperador. A moça vai se aventurar no Brasil e acabará apaixonada. E quem será esse amado? Ninguém mais ninguém menos que Quinzinho.

Em papo com a coluna de Zean Bravo para o Extra, a atriz disse que esse amor a “levará ao fracasso”. Ainda não foi revelado se o romance será passageiro ou se a dupla terminará o folhetim lado a lado.

Carreira da atriz Helga Nemetik

A famosa de 40 anos é atriz e cantora. Recentemente ela esteve na peça Cinderella: O Musical nos palcos de São Paulo e no Dreamcast, um festival para os amantes de teatro musical.

Na TV Globo, ela já esteve no quadro Show dos Famosos do Domingão do Faustão e também participou do Popstar. Além disso, ela atuou em Ilha de Ferro (2019), na novela Rock Story (2016 – 2017) e no Zorra Total (em 2010).

Fora da televisão, mas ainda na frente das câmeras, ela atuou em Modo Avião (2020) da Netflix, e nos curtas A Delirante História de Um Homem Morto (2015), Cinzas e Café (2016) e Azul Escuro (2011).

