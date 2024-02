Novela dá início a nova fase após passagem do tempo de duas décadas

Adeus: o que acontece com Flor em renascer

O remake da novela Renascer chegou em sua segunda fase e após uma passagem de tempo o elenco será novo. Além de novos atores, o público vai notar que dois personagens não estarão mais na trama, entre eles Jupará e Flor.

O que acontece com Jupará e Flor em Renascer?

Jupará e Flor se casaram na primeira parte da trama e foram morar na casa que pertenceu a Coronel Belarmino. Lá, ao lado de Morena e Deocleciano, eles formaram sua família, mas o final não é feliz. Jupará morre na trama durante uma passagem de tempo de aproximadamente 20 anos.

Quando a novela foi exibida pela primeira vez, em 1993, a causa da morte foi chamada de "Nó na tripa". E um dos culpados pela perda prematura é o filho de José Inocêncio, que mesmo formado em medicina não soube salvar o amigo da família. O rapaz foi estudar em Salvador, mas voltou demostrando que não aproveitou o investimento do pai.

Viúva, Flor decide ir embora da fazenda com seus filhos e depois disso a personagem não aparece mais. Na primeira versão, Flor foi vivida pela atriz Rita Santana. Já no remake, Julia Lemos foi quem brilhou no papel da moça.

Zinha, no entanto, não seguirá a mãe e ficará na fazenda ao lado de Morena e Deocleciano, que são seus padrinhos. A jovem viverá uma severa tristeza pelo luto e culpará o médico José Augusto.

Nesta nova fase, os personagens que continuam na novela são: José Inocêncio (Marcos), Deocleciano (Jackson Antunes), Morena (Ana Cecília Costa), Inácia (Edvana Carvalho), Padre Santo (Chico Diaz), Jacutinga (Juliana Paes) e Norberto (Matheus Nachtergaele).

