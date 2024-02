Qual o segredo de Buba em Renascer de 2024?

Buba se tornou uma das personagens mais curiosas de Renascer, e não apenas pelo jeito "do bem" que leva a vida. A moça guarda um segredo que poucos sabem e não vê a hora de por contá-lo para José Inocêncio.

Segredo de Buba em Renascer é ser mulher trans

A psicóloga Buba é uma mulher transgênero em Renascer e esse é o seu maior segredo. Isso significa que ela se identifica com um gênero oposto do seu sexo biológico. Embora a personagem já tenha revelado a verdade para José Venâncio - que reagiu mal e a humilhou -, ela esconderá o fato da família do moço.

Por medo do preconceito e não aceita na família, Buba será capaz de criar um mentira difícil de explicar e tudo vai começar quando seu sogro, José Inocêncio pedir para que a moça lhe dê um neto. O coronel do cacau estará encantado pela jovem quando fizer o pedido, confessando seu desejo de aumentar a família e ter herdeiros.

A jovem, por sua vez, se sentirá feliz por fazer parte da família, mas não contará que não pode ter filhos. Ao invés disso, ela vai inventar uma gravidez para agradar José Leôncio. Isso acontece depois que ela atropela uma mulher grávida, Teka, e elabora um plano para ficar com o bebê da moça.

Em determinado ponto da trama, Buba vai acabar confessando que mentiu e que é uma mulher trans. A história virá à tona por meio de Eliana, ex de José Venâncio e que não aceita a separação.

Na versão original de 1993, Buba foi interpretada pela atriz Maria Luísa Mendonça. À época, a personagem era uma “hermafrodita”, termo que hoje é considerado pejorativo.

Atriz Gabriela Medeiros antes e depois

A interprete de Buba se chama Gabriela Medeiros, tem 22 anos, e vive seu primeiro papel nas telinhas - e nada menos do que uma personagem de Benedito Ruy Barbosa.

A paulistana também é uma mulher transgênero, assim como o seu personagem, uma adaptação de Bruno Luperi.

Gabriela Medeiros já estudou psicologia, mas é arte que arrebatou seu coração: estuda teatro desde os 14 anos e ainda é desenhista. Ela também está no elenco de Vicky e a Musa, série do Globoplay.

Em um post em sua conta oficial do instagram, Medeiros contou, de forma sensível, como foi sua infância. "Se eu pudesse abraçar essa criança ai da foto eu diria a ela que: você não nasceu no corpo errado, que seu jeitinho de ser é especial, que o seu olhar para o mundo é único, que a sua sensibilidade não é sinal de fraqueza.. diria também para essa criança não chorar mais quando cortarem seu cabelo, que uma hora ele irá crescer; diria para não retrair o corpo por ter vergonha de ser quem é", diz trecho do texto.

