Adurrá morre na novela Gênesis? Vizir vai parar em rio com crocodilos

O personagem do ator Ricardo Lyra na novela Gênesis passará por uma nova fase em breve, ele perderá seu posto no palácio e vai parar no Rio Nilo, lotado de crocodilos famintos. Será que Adurrá em Gênesis morre ou vai continuar atrapalhando a vida de José e Asenate?

Adurrá vai enfrentar a morte na novela Gênesis

O vilão vai passar bem perto da morte, mas conseguirá escapar para armar um plano de vingança contra José. Adurrá vai ser desmascarado como um dos informantes de Apepi na novela Gênesis e por isso precisará fugir, segundo roteiros adquiridos pelo Notícias da TV e Purepeople. Enquanto corre para se salvar, o mau caráter vai parar no Rio Nilo, cheio de crocodilos.

Além disso, ele levará uma flechada de Abumani (Dudu de Oliveira) durante a fuga, o que o deixará ainda mais vulnerável aos animais, pois estará sangrando. Porém, vaso ruim não quebra e o personagem de Adurrá em Gênesis conseguirá escapar do rio com vida, no entanto, todos vão achar que ele morreu.

Depois de atirar a flecha em Adurrá e ver o vizir sendo perseguido por um crocodilo, Abumani já dará o homem como morto e informará José e Asenate para ficarem tranquilos: “o crocodilo vai se encarregar dele”. Porém, o que ninguém vê é que o homem sobrevive ao momento e passa a andar pelo Egito coberto por uma capa preta, para esconder sua identidade.

Os planos do vilão serão de vingança contra o novo governador do Egito. Por enquanto, ainda não foi revelado o que Adurrá fará a seguir na novela Gênesis para tentar derrubar José. As cenas do homem no rio de crocodilos está prevista para ir ao ar no dia 26 de outubro, próximo terça-feira, de acordo com os resumos cedidos pela Record TV.

O que Adurrá faz contra José?

Antes de ser descoberto e precisar fugir, na tentativa de se livrar do novo governador do Egito, o personagem de Ricardo Lyra arma contra o rapaz. Ele leva uma lista falsa de possíveis traidores sob o comando de Apepi até o faraó e coloca o nome do jovem no meio. Sheshi estranha que essa lista tenha chegado a ele tão tarde e questiona o vizir, que inventa uma mentira.

“Você não seria louco de mentir para mim ou querer me enganar, seria?”, diz o soberano alterado. “Jamais, espero que o meu gesto de entregar a lista seja prova da minha fidelidade”, comenta o vilão Adurrá na novela Gênesis antes de deixar o local.

Além de José ser a pessoa que Asenate ama, Adurrá também tem inveja do poder que o rapaz conquistou:

