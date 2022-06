Final de Flora em A Favorita: como termina a vilã da novela

Culpada por diversas maldades na trama, o final de Flora em A Favorita cobra pelos crimes cometidos ao longo da novela pela vilã. A personagem de Patrícia Pilar sobrevive após levar um tiro da própria filha, mas não conquista a felicidade, poder e dinheiro que tanto almejava quando deixou a cadeia e prometeu se vingar da grande rival, Donatela (Claudia Raia).

Qual o final de Flora em A Favorita?

O final de Flora em A Favorita é na prisão. A assassina retorna para trás das grades depois que tenta acabar com Donatela durante a lua de mel da mulher com Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). Flora leva um tiro da própria filha no último capítulo da trama, Lara (Mariana Ximenes), que dispara contra a mãe para proteger Donatela.

“Você não é a minha mãe, minha mãe é a Donatela”, declara a moça antes de atirar. Para quem não lembra, Flora foi presa pelo assassinato de Marcelo quando Lara tinha 3 anos de idade. Por isso, a menina foi criada por Donatela, que na época acreditava que ela era herdeira de Marcelo.

Para quem quer saber a ordem dos acontecimentos, o final de Flora em A Favorita começa quando Donatela bola um plano com Silveirinha contra Flora e consegue que a vilã confesse seus crimes publicamente. Assim, Flora vai para a prisão, mas a mau-caráter consegue escapar. Durante a fuga, ela resolve atormentar Donatela no dia de seu casamento. Ela aparece na cerimônia e esfaqueia Silveirinha, mas precisa fugir novamente.

Donatela e Zé Bob partem para a lua de mel e mais uma vez Flora resolve aparecer para atrapalhar. Ela ameaça atirar no casal, mas aparecem Irene e Lara. A jovem consegue atirar na mãe para proteger Donatela e Flora cai na chão. A vilã provoca a filha e pede que a mate, mas a garota se nega a virar uma assassinada como a mãe.

Mais tarde, nas cenas do final de Flora em A Favorita, a vilã aparece de volta na prisão, enquanto trabalha na cadeia. Uma das detentas se apresenta e pergunta o nome da loira, que declara que se chama Donatela.

E como fica Donatela?

Donatela ganha um final feliz definitivo ao lado de Zé Bob. Depois do final de Flora em A Favorita, em que a vilã vai parar na cadeia, a personagem de Claudia Raia finalmente fica em paz ao lado do amado. Entre as cenas finais da mulher no folhetim, ela aparece aos beijos com o novo marido na cama.

Pouco antes do desfecho da trama, Donatela conversa com Zé Bob e relembra como conheceu Flora, quando as duas ainda eram crianças. “A Flora era uma criança tão linda, uma boneca. Cachinhos loirinhos, olhinho azul…”, comenta a personagem. Em tom melancólico, aparece um flashback das duas juntas. Pequenas, as duas brincam e depois começam a cantar Beijinho Doce, tema muito presente na história da dupla sertaneja na trama.

Relembre a rivalidade de Donatela e Flora no folhetim de João Emanuel Carneiro:

Quantos capítulos teve A Favorita?

Em sua exibição original, A Favorita teve 197 capítulos no total. A produção ficou no ar de segunda a sábado do dia 2 de junho de 2008 a 16 de janeiro de 2009. Na reprise de 2022 no Vale a Pena Ver de Novo, a quantidade de capítulos pode ser diferente. Em reexibições, a emissora tem a liberdade de estender ou diminuir a trama com novas edições, dependendo dos planos do canal para a novela nas tardes da Globo.

Além disso, as reprises do Vale a Pena Ver de Novo são exibidas apenas de segunda a sexta-feira, o que é um dia a menos no ar do que a novela tinha na faixa das 21h na época em que foi lançada. O que muitas vezes dita bastante se a novela ficará mais ou menos tempo no ar do que sua exibição original é a audiência.

Por exemplo, Tititi não atingiu as expectativas da emissora em 2021, o que fez a Globo cortar grandes partes da trama para que a reprise acabasse logo. Já O Cravo e a Rosa, que é a atual reprise da faixa das 14h45, tem consolidado bons números de audiência e vem sendo exibida quase na íntegra.

