Agatha explica por que foi presa em Terra e Paixão

Depois de passar mais de trinta anos dada como morta, Agatha (Eliane Giardini) retorna à Nova Primavera. A personagem vai reencontrar Caio (Cauã Reymond), que vai rejeitá-la em um primeiro momento. A primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) terá que explicar por que foi presa e o motivo que a levou a forjar sua morte para conquistar o perdão do primogênito.

Por que Agatha foi presa?

Agatha forjou a própria morte para fugir do casamento com Antônio, mas acabou sendo presa injustamente ao ser acusada de matar um homem. Foi por esse motivo que a mulher misteriosa não voltou para buscar Caio, que era recém-nascido na época.

A mãe de Caio se reencontra com o filho em cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira, 17. Agatha dirá que voltou por conta do filho, mas ele vai chamá-la de impostora e rejeitá-la em um primeiro momento. Será apenas durante um segundo encontro que o primogênito vai dar uma chance para ela se explicar.

Agatha dirá que Antônio era um marido muito violento e que ameaçou matá-la caso ela pedisse o divórcio. A essa altura, ela já estava vivendo um caso com Evandro (Rafael Cardoso), um dos médicos do hospital - foi ele quem a ajudou a forjar a morte.

A mãe de Caio foi embora da cidade, mas planejava voltar para buscar o filho. No entanto, a personagem de Eliane Giardini não conseguiu seguir com o plano pois foi parar na cadeia. A mulher alega inocência e que não foi culpada pela morte do homem, mas passou vinte anos atrás das grades.

A única pessoa que sabia a verdade durante todo esse tempo é Angelina (Inez Viana). A governanta da casa passou anos visitando a amiga na cadeia, além de enviar cartas e fotos de Caio.

A história contada pela mulher vai fazer com que o primogênito fique comovido e mude de ideia. Caio e a mãe vão se abraçar e ele a convidará para ir morar com ele.

Mãe de Caio fica na mira de Irene em Terra e Paixão

Antes mesmo de saber que Agatha de fato está de volta à Nova Primavera, Irene já ficará desconfiada após ver a mulher conversando com Gentil (Flávio Bauraqui). Além disso, Petra (Debora Ozório) contará para a mãe que viu Caio abraçando uma senhora desconhecida.

A madame pedirá para Nice (Alexandra Richter) dar um sumiço na mãe de Caio. A dona do bar, por sua vez, vai passar o serviço para Gregório (Felipe Rocha).

O bandido vai sequestrar Agatha, mas será visto por Caio. O primogênito vai seguir o criminoso e com ajuda de Hélio (Rafa Vitti), conseguirá resgatar a mãe e fazer com que Gregório confesse que recebeu uma encomenda para matar a mulher.

Gregório e o comparsa vão conseguir escapar da polícia, enquanto Caio voltará para casa com Agatha. O capataz mentirá para Nice e dirá que a mulher está morta.

Enquanto isso, Caio revela para toda a família que Agatha está viva. Quem mais fica em choque é Irene, que começa a fazer de tudo para descredibilizar a mulher na frente de Antônio e diz que irá provar que a mãe do primogênito é ardilosa. A megera, inclusive, vai ameaçar a personagem de Eliane Giardini ao encontrá-la na pousada de Lucinda (Débora Falabella).

Ainda nos capítulos da próxima semana, algumas cenas darão a entender que Agatha não é a santa que todos acreditam que ela seja. Isso porque Jurecê (Daniel Munduruku) verá uma sombra sob a cabeça da mulher e desmaiará, indicando uma energia ruim.

