Após ver Agatha, Irene tenta se livrar da mãe de Caio em Terra e Paixão

Irene (Glória Pires) verá Agatha (Eliane Giardini) em Nova Primavera ainda nos capítulos desta semana de Terra e Paixão. Sem saber que se trata da mãe de Caio (Cauã Reymond), a madame vai observar a mulher conversando com Gentil (Flávio Bauraqui). Já desconfiada, ela vai pedir a ajuda de Nice (Alexandra Richter) para se livrar da mulher.

Quando Irene vai encontrar Agatha em Terra e Paixão?

Depois que Caio finalmente der uma chance de se explicar e perdoar a matriarca, Agatha e o filho vão se abraçar. Cada vez mais próximos, eles serão vistos trocando carinhos por Petra (Debora Ozório) que vai achar estranho o primogênito abraçando uma mulher até então desconhecida. As cenas vão ao ar nesta sexta-feira, 18.

A agrônoma contará para Irene que viu Caio com Agatha, e a própria madame vai observar a mulher durante uma conversa com Gentil, ainda sem saber que se trata da mãe do primogênito.

A vilã já vai começar a se preparar para a volta da mulher. A personagem de Glória Pires vai procurar Nice (Alexandra Richter) e oferecerá dinheiro para a missionária acabar com Agatha caso ela apareça na cidade.

A mãe de Caio já vai sofrer um primeiro atentado a partir de sábado, 19. Caio verá Agatha sendo forçada a entrar em um carro por um homem e seguirá o veículo ao lado de Hélio (Rafa Vitti). O rapaz vai conseguir alcançar o responsável pelo sequestro, e Gregório (Felipe Rocha) dirá que recebeu uma encomenda para assassinar a mãe do rapaz.

A notícia chegará até Angelina (Inez Viana), que questionará Irene se foi ela quem mandou matar Agatha. Já Gregório e o comparsa, que conseguem fugir da polícia, mentem para Nice e dizem que a primeira esposa de Antônio está morta.

O capítulo termina com Agatha aparecendo para a família La Selva. Caio chega na casa do clã ao lado da mãe, assustando todos os presentes. O primogênito anuncia que a primeira esposa de Antônio está viva, mas é acusado por Irene de ter contratado uma impostora.

A madame teme pela volta de Agatha, pois isso anularia seu casamento com Antônio perante a lei e ela não teria direito a herança.

Irene ameaça Agatha, e segredo sobre Jonatas é revelado

A casa da família La Selva ficará um caos após a revelação de que Agatha está viva. Antônio terá uma conversa a sós com a primeira esposa, que contará porquê forjou a própria morte. A personagem de Eliane Giardini dirá que o ciúmes excessivo do marido e as constantes ameaças fizeram com que ela se apaixonasse por Evandro (Rafael Cardoso), um dos médicos que trabalhava no hospital de Nova Primavera.

Depois de deixar a casa do ex-marido, Agatha vai encontrar Irene na pousada. A mãe de Petra fará ameaças contra a mãe de Caio, que não se intimidará.

Ainda nos capítulos da próxima semana, será revelado que Agatha também é mãe de Jonatas (Paulo Lessa). Em cenas previstas para irem ao ar em 24 de agosto, quinta-feira, o filho de Gentil descobrirá a verdade, mas assim como Caio vai rejeitar a mulher em um primeiro momento.

Extremamente desconfiado da chegada repentina da ex-presidiária na cidade, Jonatas alertará Caio de que é possível que a mãe de ambos não seja tão santa assim e que ela pode ter más intenções.

Mais alguns indícios serão dados de que Agatha não é flor que se cheire. Isso porque Jurecê (Daniel Munduruku) verá uma sombra sobre a cabeça da mãe de Caio e desmaiará - ele já havia alertado o primogênito de que algo ruim disfarçado de bondade estava por vir.