Aitofel morre? Personagem de Reis teve fim trágico na Bíblia

Aitofel (Marcos Winter) escolheu o lado que quer ficar na briga entre Absalão (Ricky Tavares) e Davi (Petrônio Gontijo), que logo estourará na novela Reis. Ao apoiar o lado do príncipe, ele se volta contra o rei de Israel após anos como seu conselheiro, o que terá graves consequências em seu destino e resultará na morte de Aitofel. Veja como será!

O que aconteceu com Aitofel na Bíblia?

Caso a novela Reis siga os passos da história de Aitofel na Bíblia, o personagem de Marcos Winter vai tirar a própria vida no futuro da trama da Record. Principal conselheiro de Absalão, que tentará tomar o trono do pai, ele ficará frustrado quando o príncipe começar a recusar suas ideias para seguir as de Husai (Saulo Rodrigues).

As chances de Aitofel e Absalão em conseguir derrotar Davi e ficar com o trono de Israel não serão ruins, mas eles acabarão sabotados por Husai, que continuará fiel ao rei e por isso dará conselhos ruins para Absalão. No entanto, o rapaz não perceberá a jogada e começará a aceitar as palavras do personagem de Saulo Rodrigues, excluindo as ideias de seu principal apoiador.

Aitofel não ficará apenas frustrado, mas também perceberá a iminente derrota para Israel, depois que Absalão começar a perder a guerra. Por isso, ele resolverá se matar antes de ser pego pelos homens de Davi. Se o personagem fizer o mesmo que o conselheiro decidiu na Bíblia, antes de morrer, ele irá para sua cidade natal e colocará seus negócios em ordem. Logo depois, ele se enforcará e acabará sepultado no mesmo túmulo que seu pai.

Absalão não sobreviverá muito tempo após a morte de Aitofel, a diferença é que ele não tirará a própria. O príncipe vivido por Ricky Tavares será assassinado por Joabe, comandante do exército de Israel. Ele será encurralado pelos homens de Joabe quando acabar preso em uma árvore devido aos seus longos cabelos e receberá diversas facadas que acabarão com sua vida.

Joabe agirá contra as palavras de Davi, que ordenará que seu filho seja levado até ele com vida. Após a morte do filho traidor, Davi sofrerá muito e durante o luto resolverá tirar o cargo das mãos de Joabe, deixando o comando de seu exército com Amasa (Ademir Emboava). O soldado não ficará na posição por muito tempo, pois depois de uma revolta em Seba, Amasa será assassinado por Joabe, que retornará ao seu antigo cargo. A Bíblia não revela o motivo que levará Davi a perdoar o assassino de seu filho, mas sabe-se que de alguma forma ele retornará às graças do rei.

No entanto, Joabe também morrerá um pouco mais tarde, quando apoiar Adonias em uma tentativa de golpe contra Salomão, filho de Davi que será escolhido para assumir o trono.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

Quando acaba a oitava temporada de Reis?

A oitava temporada de Reis tem previsão de acabar em meados de outubro, segundo o site oficial da Record TV. Aitofel deve morrer ainda nesta atual temporada, já que a próxima, intitulada A Sucessão, a trama da revolta de Absalão já terá terminado e focará na ascensão de Salomão ao trono.

Após a temporada A Sucessão, a décima temporada estreará e levará o título de A Sabedoria, abordando o reinado de Salomão em Israel. Ainda não se sabe quando essa nova leva de episódios vai estrear. Ela pode chegar nas telinhas da Record no final de 2023 ou começo de 2024.

