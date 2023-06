Novela Reis: como Bate-Seba morreu na Bíblia?

Atualmente interpretada pela atriz Paloma Bernardi na novela Reis, Bate-Seba está vivendo um pesadelo na trama da Record. Casada com Urias (Roger Gobeth), ela se deitou com Davi e engravidou do rei. Nos próximos capítulos, a moça passará por dificuldades e sua gestação terminará em tragédia. Será que Bate-Seba morre? Relembre como foi sua trajetória na Bíblia.

História, filhos, casamento e como Bate-Seba morreu na Bíblia

A Bíblia não descreve como e quando Bate-Seba morreu. No entanto, a impressão que as escrituras deixam é que a mulher viveu muitos anos, até mais do que Davi, que morreu por volta dos 70 anos da idade.

No livro de primeira Reis, é relatado que Bate-Seba estava viva durante o final do reinado de Davi, que só deixou o trono já na velhice, e esteve ao lado do filho Salomão, que assumiu o lugar do pai. Após a morte de Davi, que é descrita no segundo capítulo do livro, Bate-Seba continua viva e aparece em mais algumas passagens.

Durante o tempo em que ficou casada com Davi, Bate-Seba teve cinco filhos, mas apenas quatro deles sobreviveram ao parto e são citados por nome na Bíblia. Os herdeiros do casal foram Simeia (ou Samua), Sobabe, Natã e Salomão, o mais famoso deles.

O primeiro filho do casal morreu pouco depois de nascer por punição de Deus, que se enfureceu com os pecados cometidos por Davi para ficar com Bate-Seba. O rei se fascinou pela beleza da mulher enquanto ela ainda era casada com Urias, um dos homens de seu exército.

Em seguida, Davi a levou para a cama e a mulher engravidou. Após perceber o erro, ele tentou apagar a situação armando para que Urias se deitasse com a esposa e acreditasse que o filho era seu. No entanto, o soldado se negou a ir para a cama enquanto seus colegas soldados sofriam na guerra. Sem novos planos, Davi mandou seu comandante Joabe colocar Urias no campo mais perigoso do campo de batalha e o marido de Bate-Seba acabou morto.

Após o período de luto de Bate-Seba por Urias é que Davi a tomou como esposa. No entanto, Deus resolveu castigá-los pelas transgressões e o bebê não sobreviveu. Depois deste momento trágico, Deus ouviu as súplicas e pedidos de perdão de Davi e o casal teve mais filhos, além de um longo casamento.

*Bate-Seba também pode ter a grafia Bateseba, Betsabé, Batseba ou Betseba em algumas traduções.

**Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

Veja também - Filhos de Davi na Bíblia: conheça toda a descendência do Rei

Troca de atrizes: quem vai interpretar Bate-Seba na próxima fase de Reis?

A atriz Paloma Bernadi, de 38 anos de idade, vai ser substituída por Anna Lima, de 49 anos, no elenco da novela Reis. O final da atual sétima temporada e o começo da oitava temporada da trama bíblica contará com uma passagem de 15 anos. A nova fase se chamará A Consequência e tem previsão de começar a partir da segunda quinzena de julho.

A carreira de Anna Lima começou no mundo da música, como backing vocal de Gabriel, o Pensador, com quem foi casada durante 10 anos e teve dois filhos. Sua vida na atuação teve início dois anos antes do divórcio com Gabriel, quando fez participações em duas séries da Globo, Por Toda Minha Vida (2007) e Carga Pesada (2007).

Suas aparições em novelas começaram logo em seguida e ela esteve em Desejo Proibido (2007 - 2008), Beleza Pura (2008). A artista ganhou mais destaque em Caminho das Índias (2009), em que foi a terapeuta Ciça, e depois em Araguaia (2010 - 2011), em que viveu Lenita, a manicure do salão de beleza de Beatriz (Eva Wilma).

Após trabalhar também em Malhação (2012) e Joia Rara (2013), ela esteve em Sol Nascente (2016), seu último projeto na TV Globo. Na trama ela interpretou Paula, amiga de de Elisa (Luma Costa) e Dora (Juliana Alves), uma mulher que sabia curtir a vida e também os homens.

Foi em 2018 que Anna Lima migrou para a Record TV. Ela atuou na novela Jesus - atualmente em reprise de segunda a sexta após a exibição de Reis - em que viveu Joana de Chuza, uma judia que era influenciada pela cultura romana. Agora em 2023, ela estreia na pele de Bate-Seba na temporada A Consequência de Reis.

Leia também - Quileabe morre em Reis: veja outros filhos de Davi que também morreram