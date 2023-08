Novela Reis: Absalão e Tamar eram filhos de quem na Bíblia?

Interpretados pelos atores Ricky Tavares e Esther de Oliveira, Absalão e Tamar se tornaram destaque na novela Reis nesta oitava temporada, que mostra um conflito grave entre os filhos de Davi. Entre as várias esposas e concubinas que o rei de Israel teve durante sua longa vida, quem era a mãe de da dupla? Veja de quem Absalão e Tamar eram filhos na história bíblica.

Quem foi a mãe de Absalão e Tamar?

Absalão e Tamar eram filhos de Maaca com Davi. Ela era uma princesa, filha de Talmai, o rei de Gesur. A Bíblia não revela como ela e Davi acabaram juntos, mas a novela Reis fez questão de criar um primeiro encontro emocionante entre eles na ficção. Na trama do folhetim, a personagem foi vítima de uma emboscada e todos os seus companheiros de viagens foram mortos, mas quando a princesa estava prestes a cair nas mãos dos criminosos, Davi e seus homens apareceram para salvá-la.

Pouco depois, eles voltaram a se encontrar e Maaca aceitou abandonar os costumes de seu povo e se casar com o escolhido de Deus, selando uma aliança política entre Gesur e o povo de Davi. A personagem foi interpretada pela miss, ex-A Fazenda e atriz estreante Jakelyne Oliveira, 30 anos, entre a quinta e sétima temporada de Reis e depois passou para as mãos de Michelle Martins, 43 anos, após uma passagem de tempo de 15 anos na oitava temporada.

Além de ser filha de um rei e fruto de uma aliança diplomática para Davi, Maaca ficou conhecida na Bíblia por ser mãe de Absalão e Tamar, nomes marcantes da história do rei de Israel. A garota é a única herdeira mulher de Davi citada por nome nas escrituras, por ter sido violentada pelo meio-irmão Amnon. Já Absalão ficou conhecido por vingar a irmã e matar o abusador, além de tentar um golpe de estado contra o pai mais tarde.

Pelo que o texto bíblico indica, Absalão e Tamar eram bastante ligados, pois o rapaz foi quem acolheu a jovem após o abuso e levou-a para sua casa para que se recuperasse do ataque. Além disso, ele também foi o único que resolveu vingar a garota, já que seu pai não puniu devidamente Amnon, e ainda lembrou da jovem homenageando-a com o nome de uma de seus filhas.

Segundo as escrituras, antes de morrer, Absalão teve quatro filhos, sendo três homens e uma mulher, que ganhou o nome de Tamar, como a tia. Não há informações sobre os herdeiros dele, apenas que sua filha se tornou uma linda mulher.

Final dos filhos de Maaca

A Bíblia não conta o que aconteceu com Tamar após o estupro. Sabe-se que ela foi para a casa do irmão Absalão depois do ataque de Amnon, mas depois disso ela não é mais citada. Então não é possível saber se ela continuou por lá, se chegou a se casar e ter uma família depois ou se morreu cedo.

Já Absalão continua tendo destaque nas escrituras depois da tragédia com a irmã e sua vingança contra Amnon. Após matar o meio irmão, o rapaz fugiu para a terra do avô, pai de sua mãe Maaca, e ficou por lá durante três anos. Depois, teve a permissão de Davi para retornar para Jerusalém e ficou na cidade do patriarca mais alguns anos, até que resolveu dar um golpe e tomar a coroa do pai.

O plano de Absalão para ficar com o trono não deu certo. Davi até o perdoou e pediu que o filho fosse levado até ele com vida, mas Joabe não escutou o rei e matou o príncipe com a ajuda de seus homens, o que deixou o rei de Israel desolado. Não é revelado nas escrituras se nesta altura da história Maaca ainda estava viva e também pranteou o filho ou se ela já havia morrido.

