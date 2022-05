Alanis Guillen , a Juma de Pantanal, fala sobre queimadas no Instagram - Foto: Rede Globo/Instagram

Alanis Guillen denuncia queimadas no Pantanal durante gravações

A atriz Alanis Guillen está no Pantanal enquanto grava novas cenas da novela das nove. Nessa segunda-feira (30), a intérprete de Juma Marruá fez uma publicação em seu Instagram sobre uma fumaça que atingia parte da região. A famosa já fez algumas declarações a favor do meio ambiente e contra a devastação das belezas naturais do local.

Alanis Guillen, a Juma de Pantanal, faz alerta sobre fumaça

Alanis publicou uma foto de uma área verde no Pantanal com a frase “fumaça de queimada”. É possível observar que o céu está cinza e a fumaça se aproxima do local onde a atriz está.

Em 2020, o Pantanal teve o pior ano da queimadas da história do bioma. Foram 4 milhões de hectares do bioma destruídos pelo incêndio, que representam cerca de 26% da área total. Somente no Mato Grosso do Sul, onde a novela é filmada, foram mais de 1,7 milhões de hectares perdidos.

Em entrevista à revista Quem em maio deste ano, Alanis disse que sempre teve preocupação e entendimento sobre preservação ambiente, mas suas ideias eram mais romantizadas antes de conhecer o Pantanal de fato. “Nesta viagem, vim mais curiosa para ouvir as pessoas que vivem aqui, quero saber o que elas dizem, quais são as medidas que adotam. Também estou conhecendo o projeto SOS Pantanal, que faz um projeto muito intenso. Por mais que eu tivesse essa preocupação ambiental, hoje ela está em um lugar de levantar por onde e como eu posso ajudar”, contou.

Alanis também apareceu vestindo uma camisa do projeto SOS Pantanal em entrevista ao Fantástico no último domingo.

Atores de Pantanal gravam mais cenas na região

O elenco da novela voltou para o Pantanal para gravar mais cenas da novela – estão sendo rodadas as imagens do casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma, por exemplo.

Nas redes sociais, o elenco tem compartilhado fotos dos bastidores da gravação. Silvero Pereira (Zaquieu), por exemplo, publicou algumas imagens tomando banho de rio ao lado de José Loreto (Tadeu) e casou na web ao dizer que havia tomado o lugar de Guta, personagem de Julia Dalavia.

Guito, intérprete de Tibério, também tem publicado diariamente alguns vídeos em seus stories do elenco assistindo à novela juntos.

Pantanal deve ficar no ar até outubro deste ano, quando será substituída por Travessia, de Glorian Perez. Ainda não há informações sobre quando acabam as gravações da trama, que se tornou um grande sucesso do horário nobre da Globo.

