Quem é o pai de Tadeu na novela Pantanal; peão não é um Leôncio

Quem é o pai de Tadeu na novela Pantanal é um mistério que permeia grande parte da trama. No folhetim de 1990, a paternidade do rapaz foi uma incógnita na família Leôncio e a resolução para o tema só aconteceu na reta final do folhetim. Atualmente, o personagem é vivido por José Loreto no remake da TV Globo.

Quem é o pai do Tadeu na novela Pantanal da Globo?

Se o remake da TV Globo seguir os passos da versão original da Manchete, o público não saberá quem é o verdadeiro pai de Tadeu na novela Pantanal. Em 1990, Filó nunca revelou o nome do pai do rapaz na trama. O que se pode afirmar com certeza é que José Leôncio não é pai biológico do peão.

Na trama original, Tadeu descobre que José Leôncio não é seu pai na novela Pantanal, pois escuta escondido uma conversa que Filó tem com o amado na cozinha. A dupla debate sobre a paternidade de Tadeu e Filó revela que o peão não é filho do “rei do gado”. Porém, para a surpresa da mulher, José Leôncio conta que sempre soube que o jovem não dividia o mesmo sangue que ele.

Filó questiona o motivo para José Leôncio esconder durante tanto tempo que já sabia a verdade e o fazendeiro responde: “no fundo, eu queria que ele fosse meu filho mesmo”. “Você é o único pai que ele teve, você sabe”, diz Filó, que completa: “o que me preocupa é o jeito que às vezes você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descobre que você não é o pai dele Zé”.

Como o casal não sabia que Tadeu estava atrás da porta, a conversa continua. José Leôncio alerta Filó que Tadeu não pode descobrir a verdade e pergunta quem mais sabe que ele não é pai de Tadeu na novela Pantanal. A mulher diz que Juma sabe, pois o Velho do Rio disse para ela que Tadeu não era seu neto.

Depois disso, Tadeu se revolta e resolve fugir da fazenda. Ele arruma suas coisas, pega um cavalo e vai embora. No caminho, ele esbarra com o velho do rio, que tem uma séria conversa com Tadeu. A entidade alerta que amor e família não é apenas a divisão de laço sanguíneo e que o considera Tadeu seu neto da mesma forma que Jove e José Lucas de Nada, que compartilham o DNA dos Leôncio.

Após refletir sobre o assunto, Tadeu resolve retornar para a fazenda de José Leôncio. Ele se acerta com os pais e tudo fica bem na família. Na versão de 1990, Filó nunca revelou quem era o verdadeiro pai de Tadeu na novela Pantanal. A mulher não chegou a contar se sabia quem era o pai, mas preferiu ficar calada, ou se de fato não sabe quem a engravidou. Em 2022, não há indícios na trama até o momento que Bruno Luperi resolveu dar uma solução ao mistério.

Final de Tadeu é feliz em Pantanal?

Um personagem que tem lá seus perrengues na novela é Tadeu, mas boas notícias para os fãs: o peão se dá bem no desfecho de Pantanal. Na versão original, o jovem termina casado e feliz ao lado de Zefa – a empregada que aparece no folhetim para trabalhar na casa de Tenório.

Depois do medo do rapaz em relação ao casório, os dois sobem ao altar em uma cerimônia tripla que acontece na fazenda dos Leôncio. Além de Tadeu e Zefa, também se casam Filó e Zé Leôncio e Guta e Marcelo.

Além disso, o rapaz se torna braço direito de Jove no cuidado dos negócios de Zé Leôncio após o falecimento do “rei do gado”. No último capítulo, José Leôncio tem um infarto e morre. Jove passa a cuidar de tudo e seus meios-irmãos se tornam grandes parceiros. A novela termina sem que Tadeu saiba quem é seu pai biológico na novela Pantanal.

Depois que Filó mente e diz para José Leôncio que Tadeu é seu filho na novela Pantanal, José Leôncio esconde a informação de todos. No entanto, na segunda fase o fazendeiro assume a paternidade do rapaz que antes considerava apenas afilhado; relembre:

Marcos Palmeira e José Loreto em Pantanal

Para quem não sabe, Marcos Palmeira era o Tadeu da versão original. Hoje, o ator carioca de 58 anos vive José Leôncio no remake. O carioca é o ator da versão original que ganhou o maior papel na regravação da Globo. Os outros atores que estiveram na produção da Manchete, como Paulo Gorgulho e Enrique Diaz, apareceram em papéis menores e em poucos capítulos da primeira fase.

Palmeira atua desde pequeno, mas foi a partir dos anos 80 e 90 que começou a ganhar personagens maiores na frente das câmeras. Antes de Pantanal, ele já havia aparecido em Roda de Fogo (1986), Mandala (1987), Vale Tudo (1988) e Desejo (1990).

Agora, Tadeu é papel de José Loreto. O carioca de 38 anos de idade é mais velho do que Marcos Palmeira quando conquistou o papel na versão original, na época Palmeira tinha por volta dos 27 anos. Loreto tem histórico no esporte, o famoso era judoca antes de optar por seguir a carreira artística.

A estreia de Loreto nas telinhas foi com a novela Malhação, entre 2005 e 2006. Depois, ele migrou para a Record, em que fez Os Mutantes (2008) e então retornou a Globo com a novela Três Irmãs (2008 – 2009).

