Quem mata Tenório em Pantanal e como será cena final do vilão

O vilão vivido por Murilo Benício é lotado de inimigos. Muda (Bella Campos), o Velho do Rio (Osmar Prado), Juma (Alanis Guillen), Alcides (Juliano Cazarré), entre outros personagens já juraram o marido de Maria Bruaca de morte, mas quem mata Tenório realmente na história da novela Pantanal? O mau-caráter não chega ao final da trama com vida e foi alvo de vingança de peão na versão original do folhetim.

Quem mata Tenório na novela original de Pantanal?

Alcides é quem mata Tenório na novela Pantanal de 1990. Por enquanto, não foi revelado nenhum possível spoiler de que no remake o assassino do vilão será um personagem diferente, então o ator Juliano Cazarré é quem deve protagonizar a aguardada cena final de Tenório em 2022. Tudo acontecerá nos últimos capítulos do folhetim, após Tenório castrar Alcides para se vingar do peão e Maria Bruaca por conta do chifre que levou.

Na versão original, Alcides é quem mata Tenório, mas ele só consegue isso por conta da ajuda de Zaquieu. O peão vai até a beira do rio acompanhado do ex-mordomo de Mariana e fica no aguardo do vilão, que logo aparece. Escondido atrás de uma árvore, Alcides sai do esconderijo e confronta o rival.

“Maldito, chegou a tua hora”, grita Alcides. “Que que é isso? Peãozinho de merda, não tá satisfeito não? Voltou para morrer?”, comenta o vilão. Tenório briga com Alcides, mas diz que deixará o peão ir embora com vida se ele apenas virar as costas e fugir. Porém, Alcides não quer saber de fuga nenhuma, ele quer se vingar.

Os dois continuam discutindo e então Tenório pega sua arma para atingir Alcides. Neste momento, quem sai de trás de uma árvore é Zaquieu, que também está armado e grita para alertar Alcides. O momento distrai Tenório, que então tenta atirar em Zaquieu. Os dois trocam alguns tiros e Alcides aproveita o momento para chegar perto de Tenório. Em seguida, o peão enfia uma lança na barriga de Tenório, que não consegue resistir ao ataque.

Tenório cai no chão, com a boca cheia de sangue e não dura muito. O vilão morre logo e depois tem seu corpo jogado no rio para ser devorado pelas piranhas. Zaquieu é levado para um hospital na cidade, pois durante o confronto é atingido por um tiro, mas sobrevive e retorna para a fazenda de José Leôncio. Alcides sai de cena feliz por ter conseguido sua vingança e sem nenhum arranhão.

O que acontece com Alcides após assassinato?

Depois de Alcides ser quem Mata Tenório em Pantanal, duas coisas importantes acontecem com ele. A primeira delas é que ele descobre que não foi castrado de verdade. Apesar de toda a dor que sentiu e o sangue que perdeu durante o momento de vingança de Tenório, ele chega a conclusão que a castração deu errado. Após algum tempo desde o dia em que foi machucado pelo vilão, Alcides percebe que continua inteiro e que conseguirá voltar a usar seu órgão sexual.

Ele conta tudo para Maria Bruaca e os dois comemoraram. Em seguida, acontece o segundo momento mais importante do desfecho do personagem na trama: ele vai embora do Pantanal e retorna para sua terra natal. Alcides chama Maria Bruaca, que também resolve deixar a região e seguir o amado. Os dois se mudam para o Sarandi, no Paraná, onde há terras que eram de Tenório esperando por eles. A dupla não se despede de ninguém, sobe na chalana e vai embora.

E como fica Zuleica, a segunda esposa de Tenório?

Zuleica continua morando no Pantanal após a morte de Tenório. Ao escolher não retornar para São Paulo, ela se torna a responsável pelo que restou dos negócios de Tenório e cuida dos bens que passam a ser da família, como a fazenda do ex-amante.

Renato, o filho do meio de Zuleica e Tenório, continua morando com ela no Pantanal. O caçula Roberto morre ao longo da trama e por isso não chega ao último capítulo. Já Marcelo termina a novela casado com Guta, os dois se tornam pais e selam a união em uma cerimônia tripla na fazenda de José Leôncio.