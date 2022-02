Além da Ilusão segunda fase: o que muda no elenco

A segunda fase de Além da Ilusão, novelas das 6 da rede Globo em 2022, vai apresentar algumas mudanças no elenco. Os atores mirins saem de cena, já que haverá uma passagem no tempo de dez anos. Larissa Manoela assume o papel de Isadora em sua fase jovem e a audiência também irá conhecer outros personagens importantes para a história.

Quem sai do elenco na segunda fase de Além da Ilusão?

Sofia Budke, Vinicius Pieri, Maria Galhano, Pedro Guilherme Rodrigues e Thiago Voltolini, que interpretaram Isadora, Lorenzo, Letícia, Bento e Joaquim na primeira fase da novela agora dão espaço para Larissa Manoela, Guilherme Prates, Larissa Nunes, Matheus Dias e Danilo Mesquita na segunda fase da novela Além da Ilusão, trama das 6 da Rede Globo.

Os atores assumem os papéis na nova fase da trama de Alessandra Poggi, agora que os personagens estarão adultos.

- PUBLICIDADE -

Isadora é a irmã mais nova de Elisa, assassinada por Matias (Antonio Calloni), seu próprio pai. Após a morte da garota, Dora esqueceu como era o rosto de sua irmã e de Davi (Rafael Vitti), devido ao grande trauma que passou. Ela cresce e desenvolve uma aparência física muito similar a da falecida.

Agora, ela está noiva de Joaquim, afilhado de Eugênio (Marcelo Novaes). O que Isadora não sabe é que seu noivo é um rapaz ambicioso, que só está com ela pois deseja herdar os bens de sua família, incluindo a Tecelagem Tropical.

Em outro núcleo da novela, Lorenzo, Letícia e Bento também cresceram. A filha de Felicidade (Carla Cristina Cardoso) está noiva de Bento.

Ela não sabe que Lorenzo também é apaixonado por ela. Desiludido por ter perdido a pessoa que gostava, o filho de Giovanna (Roberta Gualda) decide de alistar na Força Expedicionária Brasileira (FEB).

+ Calixto O Cravo e a Rosa: por onde anda o ator Pedro Paulo Rangel

Quem entra na nova fase de Além da Ilusão

Na segunda fase de Além da Ilusão, será mostrada também a rotina dos trabalhadores da Tecelagem Tropical e a história de outros personagens será aprofundada. Benê (Claudio Jaborandy) é quem ajuda Violeta (Malu Galli) a administrar o novo negócio da família.

A tecelagem também é o pano de fundo para as histórias de Olívia (Debora Ozório), que trabalha na fábrica como tecelã. Ela é filha de Fátima Souza (Patrícia Pinho). Jayme Matarazzo é Tenório, novo vigário da igrejinha da vila.

Ainda no núcleo da tecelagem, Gaby Amarantos será Emília, uma mulher que sonha em se tornar uma estrela do rádio. Ela é casada com Cipriano (Cláudio Gabriel) e mãe de João (Nicolas Parente).

O público também vai conhecer a mãe de Joaquim, a manipuladora Úrsula, interpretada por Bárbara Paz. Paulo Betti é Constantino, dono do cassino. Ele é casado com Julinha (Alexandra Richter), mãe de Arminda (Caroline Dallarosa).

- PUBLICIDADE -

+ Quem matou Jorge na novela Sonho Meu, em reta final no Viva