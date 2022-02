Calixto O Cravo e a Rosa: por onde anda o ator Pedro Paulo Rangel

Afastado das telinhas desde 2017, os fãs do ator Pedro Paulo Rangel podem matar a saudade dele com a reprise da obra Walcyr Carrasco e Mário Teixeira nas tardes da TV Globo. Calixto em O Cravo e a Rosa é um dos personagens do núcleo caipira do folhetim.

Como está o ator Pedro Paulo Rangel, o Calixto de O Cravo e a Rosa

O ator Pedro Paulo Rangel está atualmente com 73 anos de idade e não atua mais. O famoso se afastou das câmeras em 2017, quando interpretou pela última vez um personagem na televisão, Isidoro na série Prata da Casa, ele tem se dedicado a um programa de rádio e o cuidado com a saúde.

Em 2019, Pedro Paulo contou em entrevista ao O Globo que não pretende mais voltar a atuar em novelas. “Não tenho mais saúde para me dedicar a um trabalho intenso de 11 meses com eventuais externas à noite”, disse.

Além disso, ele tem focado em se manter saudável, já que tem uma doença respiratória crônica e precisou tomar cuidado com seu isolamento durante a pandemia do covid-19.

Atualmente, Pedro Paulo Rangel tem aparecido nas telinhas com a reprise de O Cravo e a Rosa e apresenta todos os domingos o programa Torna Viagem na Radio MEC, sempre às 20h00.

Carreira e novelas de Pedro Paulo Rangel

O começo da carreira de Pedro Paulo Rangel de O Cravo e a Rosa começou na década de 1960, a primeira experiência profissional do famoso como ator foi na peça Roda Viva, em 1968. Dois anos depois, ele estreou nas telinhas e fez sua primeira novela, Super Plá, da TV Tupi.

Em 1972, o ator estava no teatro quando foi convidado para trabalhar na Globo, seu primeiro papel na emissora foi Gastão, em Bicho do Mato. Depois disso ele atuou em A Patota (1972), Gabriela (1975), O Noviço (1975), Saramandaia (1976) e O Pulo do Gato (1978).

O ator esteve em mais projetos ao longos dos anos e apareceu em projetos famosos como Xuxa Especial (1995), A Indomada (1997), Torre de Babel (1998), Mulher (1998), A Muralha (2000), entre outros.

O personagem Calixto em O Cravo e a Rosa estreou nos anos 2000, a novela ficou no ar até março de 2001. Depois disso, o ator esteve em Brava Gente (2001), A Diarista (2004), Sob Nova Direção (2005), Belíssima (2005 – 2006), Desejo Proibido (2007 – 2008), Cama de Gato (2009 – 2010), entre outros.

A última novela do Calixto de O Cravo e a Rosa foi Amor Eterno Amor (2012), seu último filme foi O Concurso (2013) e a última série Prata da Casa (2017).

Final de Calixto em O Cravo e a Rosa

Calixto se casa com Mimosa no final de O Cravo e a Rosa (Suely Franco). O romance demorou para ser definitivo na novela, mas os dois se entregam ao amor de uma vez no desfecho e terminam felizes.

Neca (Ana Lúcia Torre), que nutria uma paixão por Calixto em O Cravo e a Rosa, não termina triste. A mulher vai ao casamento de Bianca (Leandra Leal) nos últimos capítulos e flerta com um dos convidados, se mostrando de coração aberta ao amor.

Na trama, o personagem de Calixto era tio de Lindinha (Vanessa Gerbelli) e trabalhava na fazenda de Petruchio (Eduardo Moscovis). Ele era o responsável pela fabricação dos queijos, tinha bom caráter e era quase um pai para Petruchio.

