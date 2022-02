Além da Ilusão segunda fase: o que vai acontecer na trama

Família de Elisa se muda de cidade, mas destino de Isadora irá se cruzar com o de Davi

A segunda fase de Além da Ilusão já começa na próxima semana, com os episódios que vão ar a partir de 14 de fevereiro. A nova parte da trama é marcada pela morte de Elisa (Larissa Manoela), a prisão de Davi (Rafael Vitti) e a mudança da família Tapajós para Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro.

O que vai acontecer na segunda fase de Além da Ilusão?

Haverá um salto no tempo que marca o fim da primeira fase e o início da segunda em Além da Ilusão. Em cenas previstas para irem ao ar no sábado, 12 de fevereiro, Matias (Antonio Calloni) irá matar Elisa por acidente após tentar acertar Davi com o revólver.

Ao perceber o que fez, o influente juiz vai alterar os laudos e culpará o ilusionista pelo crime. Davi será condenado a 20 anos de cadeia, mas depois de cumprir dez anos de pena, ele conseguirá escapar graças aos seus truques de mágica. A essa altura do folhetim, já será 1944.

Desconcertada pela morte precoce de Elisa, a família Tapajós terá se mudado para Campos de Goytacazes, onde se tornaram sócios da Tecelagem Tropical. Depois da morte de Afonso (Lima Duarte), Violeta (Malu Galli) firmou parecia com Eugênio (Marcelo Novaes).

A segunda fase começa com a Tecelagem Tropical funcionando a todo vapor. Onde era o antigo engenho de cana-de-açúcar, terá se tornado uma vila operária, onde vivem os funcionários da fábrica.

Isadora na segunda fase de Além da Ilusão

Dez anos se passaram e Isadora se tornou uma linda jovem, muito fisicamente parecida com sua irmã. Ela está noiva de Joaquim (Danilo Mesquita), o afilhado de Eugênio.

Seu destino irá se cruzar com o de Davi depois que ele fugir da prisão. Com o trauma da morte de sua irmã mais velha, ela esqueceu como era o rosto do mágico e não o reconhece quando o vê novamente.

Durante a fuga, Davi acaba sofrendo um acidente de trem. A confusão faz com que ele assuma a identidade de Rafael, um homem que estava indo para Campos de Goytacazes pois havia sido contratado para trabalhar na fábrica de tecelagem da família Tapajós.

Isadora e Davi se encontram e acabam se apaixonando, apesar da moça estar noiva de outro rapaz. O que ela não sabe é que Joaquim só está com ela pois quer herdar o negócio de sua família.

Quando o ilusionista descobre as verdadeiras intenções do afilhado de Eugênio, ele adia seus planos de provar sua inocência e tenta abrir os olhos de sua amada.

A segunda fase também mostrará o relacionamento entre Letícia (Larissa Nunes) e Bento (Matheus Dias), e a amizade de ambos com Lorenzo (Guilherme Prates). Na primeira fase, eles são interpretados pelos atores mirins Vinicius Pieiri, Pedro Guilherme Rodrigues e Maria Luiza Galhano.

Emília (Gaby Amarantos) e sua família também entram na história, além de outros personagens que trabalham na Tecelagem Tropical.

+ Quem é a personagem de Giulia Costa em Quanto Mais Vida, Melhor?