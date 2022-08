Alexandre A Viagem ator: por onde anda Guilherme Fontes?

Alexandre A Viagem ator é Guilherme Fontes, que viveu o delinquente na trama de 1994. Hoje, o ator está com 55 anos de idade e segue trabalhando como em produções da Globo. Ele estará em breve em uma nova produção do Globoplay, prevista para estrear no próximo ano.

Como está Alexandre A Viagem ator hoje?

Guilherme Fontes continua seguindo carreira artística. Sua última aparição na televisão foi em 2019, quando esteve na novela das 18h Órfãos da Terra, interpretando o personagem Norberto. Seu próximo projeto estreia no ano que vem: ele estará na série Os Outros, produzida pelo Globoplay.

Conforme antecipado pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, Fontes será Jorge, um empreiteiro das Olimpíadas do Rio que vai preso por corrupção. Seu personagem é marido da síndica interpretada por Drica Moraes. A história se passará no condomínio no qual a mulher trabalha – também fazem parte do enredo os personagens vividos por Adriana Esteves, Thomás Aquino, Maeve Jinkings e Milhem Cortaz.

Nos últimos anos, ele também participou de outros folhetins na Globo, incluindo Boogie Oogie (2014), Além do Horizonte (2013), Cordel Encantado (2011) e Beleza Pura (2008). Também marcou presença nos seriados As Brasileiras (2012), As Cariocas (2010), S.O.S. Emergência (2010) e Casos e Acasos (2008).

O ator conquistou papéis de grande destaque na década de 90. Em 1993, ele interpretou Marcos no remake de Mulheres de Areia, um dos maiores sucessos da Globo. Seu personagem era um dos protagonistas, interesse romântico das gêmeas Ruth (Gloria Pires) e Raquel (Gloria Pires).

Marcos se envolve com três mulheres ao longo da novela. Ele começa a trama noivo de Andrea (Karina Perez), mas acaba se apaixonando por Ruth. No entanto, ele também desperta a atenção da interesseira Raquel, com quem se casa sem saber que a trambiqueira só está interessada em sua fortuna.

No ano seguinte, em 1994, Guilherme foi mais uma vez protagonista de novela, agora em A Viagem. O papel se tornou um dos mais importantes de sua carreira – ele interpretou Alexandre, um criminoso que comete suicídio na cadeia após ser condenada.

Com temática espírita, o folhetim mostra a alma do rapaz voltando para a Terra para atormentar a vida daqueles que ele considera culpados pelo seu destino trágico. A produção já foi reprisada duas vezes no Viva e pode ganhar um remake em 2024.

O ator tem dois filhos, Carolina, de 16 anos, e Carlos, de 14, frutos do relacionamento com Patrícia Lins e Silva, de quem se separou em 2014.

Onde assistir os trabalhos de Guilherme Fontes?

O novo projeto de Guilherme Fontes só estreia no próximo ano, mas o público pode assisti-lo em outras produções que estão disponíveis no Globoplay.

Sua última novela, Órfãos da Terra, está disponível na íntegra na plataforma de streaming. Os trabalhos de maior destaque do ator também estão no catálogo: basta procurar por ‘Mulheres de Areia’ e ‘A Viagem’ no campo de busca para ter acesso a todos os episódios do folhetim. Vale lembrar que é necessário ter um dos planos pagos.

Quantos anos tinha o Guilherme Fontes na novela A Viagem?

Guilherme Fontes tinha 27 anos quando interpretou Alexandre em A Viagem. Esse foi um dos primeiros trabalhos do ator na televisão, que começou a aparecer nas telinhas quando tinha 18 anos.

Seu primeiro papel foi na versão original de Tititi, em 1985. Ele seguiu trabalhando na emissora, atuando nos folhetins Bebê a Bordo (1988) e Gente Fina (1990), e nas minisséries O Pagador de Promessas (1988) e Desejo (1990), até conquistar seu primeiro personagem protagonista em 1993.

Além dos 50 cenários e mais de 200 ambientes montados para a novela nos estúdios da Herbert Richers, na Barra a Tijuca, e da cidade cenográfica em Jacarepaguá, foram gravadas cenas em um campo de golfe no distrito de Nogueira e, na Fazenda Vista Alegre, em Valença. Já o Vale dos Suicidas foi gravado em uma pedreira desativada em Niterói.

A Viagem foi um verdadeiro sucesso na década de 90. A temática espírita chamou atenção do público e rendeu 52 pontos de média de ibope para a emissora.