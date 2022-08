Remake A Viagem 2023: clássico dos anos 90 pode voltar

É possível que a Globo faça um remake A Viagem 2023 para o horário das 18h da emissora. De acordo com informações do Notícias da TV, Renata Jhin, filha da autora Elizabeth Jhin, é quem vai estar à frente do projeto que deve estrear no ano em que a trama original completa 30 anos de sua primeira exibição.

Vai ter o remake A Viagem 2023?

O remake de A Viagem (1994) está previsto para o ano de 2024 na faixa das 18h. Conforme adiantado pelo veículo, o projeto ainda está no começo e Renata Jhin começou a fazer esboços do que será desenvolvido na nova versão da trama. Fontes da publicação afirmam que Walcyr Carrasco é cogitado como o supervisor da autora no projeto. O escritor teria sido convidado para estar à frente da obra, mas negou pois está trabalhando na inédita ‘Terra Vermelha’.

Renata é filha de Elizabeth Jhin, conhecida por ter escrito novelas espíritas para a Globo. A veterana não quis assumir mais um folhetim aos 73 anos de idade, e sua filha acabou sendo apontada como a melhor escolha para comandar o remake. Ela até teria deixado a produção da nova versão de Dona Beija (1986), que será produzida pela HBO Max, para se dedicar ao projeto da emissora líder em audiência.

A autora fez parte da equipe de escritores das novelas Amor Eterno Amor (2012) e Espelho da Vida (2018), ambas escritas por sua mãe, e teve um papel fundamental no desenvolvimento da última história desenvolvida pela matriarca há quatro anos.

Se confirmado, esse será o segundo remake de A Viagem. A versão original da história foi exibida entre 1975 e 1976 na Rede Tupi. Na década de 90, a Globo produziu o remake, escrito por Ivani Ribeiro, um dos maiores nomes de autores da teledramaturgia, em colaboração com Solange Castro Neves.

Qual a história da novela A Viagem?

A Viagem foi um grande sucesso na década de 90 com a temática vida após a morte, inspirada na doutrina espírita kardecista. Ao todo, foram 167 capítulos que renderam média de 52 pontos de audiência para a emissora, número excelente para o horário e para a época.

O protagonista da história é Alexandre (Guilherme Fontes), um criminoso que vai preso após ser condenado por roubo e homicídio. O rapaz comete suicídio na prisão e após a morte, sua alma começa a atormentar a vida das pessoas que cruzaram seu caminho na Terra.

Quando chega ao Vale dos Suicidas, o espírito de Alexandre passa a infernizar principalmente seu irmão Raul (Miguel Falabella), seu cunhado Téo (Maurício Mattar) e o advogado Otávio Jordão (Antonio Fagundes), personagens que o protagonista considera culpados pelo seu destino trágico.

A vida dos personagens que ainda estão na Terra começam a desandar depois o espirito de Alexandre passa a interferir em seus destinos: Téo se torna um homem violento e vive um relacionamento tóxico com Lisa (Andréa Beltrão), ex-namorada do criminoso, enquanto Tato (Felipe Martins) larga os estudos e se torna um delinquente. Já o casamento de Raul e Andrezza (Thaís de Campos) sofre com as implicâncias de Guiomar (Laura Cardoso) e passa por momentos de crise.

Quem chega para interferir na situação é o médico espírita Alberto (Cláudio Cavalcanti), que descobre que é Alexandre que vem causando na vida da família e decide ajudá-los.

Além de Guilherme Fontes no papel principal, a primeira versão de A Viagem contou com Christiane Torloni, Antonio Fagundes, Lucinha Lins, Miguel Falabella, Yara Cortes, Maurício Mattar, Andréa Beltrão, Viviane Ribeiro, Laura Cardoso, Ary Fontoura, Nair Bello, entre outras estrelas da Globo no elenco.

A Viagem foi reprisada duas vezes no canal Viva, entre 2014 e 2015 e em 2021.