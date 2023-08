Ali Kamel deixa jornalismo da Globo; Ricardo Villela assume posição

Ali Kamel esteve 34 no comando do jornalismo da emissora carioca

A TV Globo anunciou nesta terça-feira, 29, que Ali Kamel não será mais o diretor-executivo de Jornalismo da emissora. O cargo será ocupado por Ricardo Villela, a partir de primeiro de janeiro de 2024.

Kamel passará a ocupar a recém-criada função de coordenador do Conselho Editorial do Grupo Globo, presidido por João Roberto Marinho.

Em comunicado, a emissora explicou que a mudança atende a um desejo de Ali Kamel de deixar as funções executivas e as atividades diárias depois de 34 anos no Grupo Globo, 22 deles na Globo e em posições de liderança.

Quem é Ricardo Villela?

Ricardo Villela foi editor de política, editor-executivo e editor-chefe do Jornal da Globo, coordenou o Jornal Nacional, chefiou a redação de São Paulo, dirigiu a redação de Brasília e ocupava, há dois anos, a diretoria-executiva de Jornalismo, que, em janeiro, terá à frente Miguel Athayde, atual diretor da GloboNews.

Já Vinícius Menezes, hoje diretor regional de jornalismo no Rio de Janeiro, assumirá o comando da GloboNews. A liderança da redação no Rio de Janeira será de Marcio Sternick.

Ainda em nota divulgada pela emissora, o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, elogia Kamel: "Ao Ali, nunca faltou entusiasmo pela profissão. Seu grau de comprometimento e dedicação sempre foi extremo, sua lista de realizações, enorme. Era natural que chegasse o dia em que desejasse mais tempo para outras atividades. Em segundo lugar, a certeza de ter desenvolvido profissionais capazes de seguir praticando um jornalismo baseado na pluralidade, isenção e busca pela apuração precisa dos fatos. Ali é um construtor de equipes. Tem uma rara capacidade de explanar cada movimento, sempre amparado em análise minuciosa de fatos e opiniões. E essa qualidade facilitou muito a elaboração de sua sucessão".

"Esta é, afinal, uma parceria difícil de abrir mão. Ali sempre foi um companheiro sereno, íntegro, decisivo. Ao longo dos últimos 22 anos, coordenou a cobertura de seis eleições presidenciais e cinco eleições municipais. Entre tantos projetos, como ‘Caravana JN’, ‘JN no Ar’, ‘O Brasil que eu quero para o futuro’ e ‘Brasil Em Constituição’, foi dele também, em 2002, a ideia ousada de entrevistar os candidatos à presidência durante o ‘Jornal Nacional’, algo até então inédito e que hoje se tornou um evento central, aguardado e muito esclarecedor das campanhas eleitorais. Em todos os grandes eventos, nacionais e internacionais, pudemos sempre contar com a certeza de que, com ele à frente, nosso jornalismo cobriria os fatos com a qualidade que desejamos", finaliza o comunicado.