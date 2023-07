Aline morre em Terra e Paixão após envenenamento de Irene?

Irene (Glória Pires) e Antônio (Tony Ramos) vão tentar matar Aline (Barbara Reis) ao menos mais duas vezes nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Primeiro, a vilã vai propor envenenar a protagonista. Depois, Ramiro (Amaury Lorenzo) se prepara para atropelar a viúva.

O que acontece com Aline em Terra e Paixão?

Aline não vai morrer em Terra e Paixão, apesar das dezenas de tentativas da família La Selva. A primeira cena do novo plano de Irene para tirar a rival do caminho vai ao ar nesta sexta-feira, 21.

A mãe de Petra (Debora Ozório) terá a ideia de usar os remédios tarja preta da filha para envenenar Aline. Assim a morte da viúva poderia ser considerada uma overdose acidental e diminuiria a chance dela ser descoberta como assassina.

A madame procura a protagonista e finge ter descoberto o motivo pelo qual Antônio a persegue. "Já sei, sim, de tudo... Traga as taças... vamos comemorar... eu vou te contar o que sei", diz.

Enquanto as champanhes chegam, Irene mente para a mãe de João (Matheus Assis). "Ele tem fixação nessa terra vermelha. Em troca, você pode pedir uma fazenda com o dobro do tamanho", diz.

No meio da conversa, Aline se ausenta para atender a um chamado de Jussara (Tatiana Tiburcio). É quando Irene coloca os remédios dissolvidos na bebida da viúva sem que ela veja.

Quando a mocinha volta, Irene oferece a champanhe, mas Aline se recusa. A mãe da protagonista também nota que há um pó branco na bebida da filha.

A notícia chegará aos ouvidos de Caio (Cauã Reymond), que ao saber da tentativa de envenenamento, ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline.

Veja: Ramiro em Terra e Paixão, Amaury Lorenzo tem namorada?

Ramiro tenta atropelar a viúva em Terra e Paixão

Apesar de contar com a proteção de Caio, Aline vai correr risco de vida mais uma vez no capítulo de sábado, 22. Agora será Ramiro quem vai tentar terminar o serviço encomendado por Antônio e armará uma emboscada para atropelar a viúva.

A mocinha será salva por Lucinda (Débora Falabella), que consegue evitar a armadilha, e a protagonista contará para Caio que Ramiro tentou matá-la mais uma vez. O rapaz também descobre através de Angelina (Inez Viana) que foi Irene quem encomendou o atropelamento de Aline para o capataz.

Depois de tanto fazerem mal a Aline, a família La Selva vai passar por apuros após uma vingança de Gentil (Flávio Bauraqui). O pai de Jonatas (Paulo Lessa) vai colocar um quilo de cocaína em um dos caminhões do ricaço e o denunciará para a polícia.

Antônio receberá a visita dos policiais em sua casa e se assustará quando eles disserem que têm um mandato de prisão. O fazendeiro será levado algemado para a delegacia, onde será acusado por tráfico de drogas.

Na prisão, o pai de Caio ficará furioso quando Silvério (Samir Murad) disser que não pode tirá-lo da cadeia, e Irene vai decidir ficar no local com o marido até que a situação se resolva. É claro que Aline não vai perder a oportunidade de humilhar seu algoz e irá até a cela confrontá-lo.

No capítulo de quarta-feira, 26, Ayres avisará a Caio que tráfico de drogas é crime inafiançável e que Antônio será conduzido para um presídio do estado. No entanto, ele logo receberá uma ordem para soltar o fazendeiro, que vai jurar vingança contra Gentil após descobrir que foi o humilde homem o responsável pela armação.

Veja: Quando a mãe de Caio vai aparecer em Terra e Paixão