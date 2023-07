Quando a mãe de Caio vai aparecer em Terra e Paixão

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão uma bomba vai atingir a vida de Caio (Cauã Reymond). O rapaz vai receber pistas irrefutáveis que mostrarão que Agatha está viva na novela e o caixão vazio da mulher não foi mera coincidência. Com isso, uma caçada pelo paradeiro da mãe de Caio irá começar no folhetim de Walcyr Carrasco e ela voltará para a cidade de Nova Primavera no futuro da produção das 9.

Volta da mãe de Caio em Terra e Paixão

O retorno da mãe de Caio deve ocorrer por volta do capítulo 100 da novela Terra e Paixão, segundo apurou a coluna de Carla Bittecourt, do Notícias da TV, agora em julho. Se essa previsão se confirmar, o capítulo deve ir ao ar entre o final mês de agosto e início de setembro.

As cenas que marcarão a aparição de Agatha ainda não estão gravadas, mas a atriz que viverá a versão mais velha da mãe de Caio já foi escolhida! Ainda segundo a coluna do Notícias, Eliane Gardini terá a missão de interpretar a personagem que até então só ganhou flashbacks na pele de Bianca Bin.

Eliane já vinha sendo cotada nas redes sociais por fãs de Terra e Paixão como possível intérprete de Agatha. A atriz de 70 anos é um dos rostos mais conhecidos das telinhas e trabalhou com o autor Walcyr Carrasco antes nas novelas O Outro Lado do Paraíso (2017 - 2018), Êta Mundo Bom! (2016) e Amor à Vida (2013 - 2014).

Ainda que o retorno da mãe de Caio esteja longe na trama, os desdobramentos deste mistério já estão se desenrolando em Terra e Paixão. Depois que o caixão vazio de Agatha foi aberto, Gentil (Flavio Bauraqui) recebeu uma carta misteriosa, que ao que tudo indica foi enviada por Agatha, e não existe certidão de óbito da primeira esposa de Antônio. Nos próximos episódios, o advogado Rodrigo (Maicon Rodrigues) vai informar Caio que o CPF de Agatha está ativo e que ele contratou um escritório de São Paulo para investigar o assunto.

O retorno de Agatha não será nada bom para Irene (Gloria Pires), já que seu casamento com o cabeça da família La Selva será invalidado. Como ele não ficou viúvo de verdade, não poderia ter se casado novamente sem passar por um processo de divórcio. Assim, ela acabará mais longe da herança que tanto almeja.

Veja - Caio vai casar mesmo com Graça em Terra e Paixão?

Quais são os segredos de Agatha na novela

Embora seja um grande segredo, fingir a própria morte e fugir de Nova Primavera não é a única que a mãe de Caio esconde na novela Terra e Paixão. Uma dos maiores acontecimentos do passado de Agatha só será revelado no final da trama de Walcyr Carrasco. De acordo com o que a colunista Carla Bittecourt, do Notícias da TV, apurou em maio, será escondido até os últimos capítulos que Agatha é a mãe de Jonatas (Paulo Lessa).

Na história, Agatha e Gentil se envolveram durante a solteirice. O problema é que a mulher engravidou e como não era casada resolveu esconder a gravidez para não ficar mal falada na cidade. Após o nascimento da criança, ela o entregou para Gentil, que o criou sem revelar a verdade sobre a mãe ao menino.

Um tempo depois, Agatha se casou com Antônio e teve Caio, mas acabou fingindo sua morte e fugiu. Pelo que Marino investigou na novela, a teoria mais consistente até agora é que Agatha fugiu com um médico do hospital em que Caio nasceu. Um ex-colega de trabalho do médico contou ao policial que ele era mulherengo e que sumiu da cidade logo depois do enterro da esposa de Antônio.

Leia também - Quem é a noiva de Ramiro em Terra e Paixão?