Alma Gêmea novela: como está o elenco infantil hoje

A partir do dia 31 de janeiro de 2022, os noveleiros irão rever um grande sucesso de Walcyr Carrasco, Alma Gêmea. A novela vai ser exibida na faixa das 15h de segunda a sábado no canal Viva, com reprises diárias às 23h45 e reexibição de todos os capítulos da semana a partir do 12h30 aos domingos. Enquanto aguarda por essa estreia, que tal saber como está o elenco infantil hoje da novela Alma Gêmea?

Victor Cugula do elenco infantil da novela Alma Gêmea hoje

Victor Cugula apareceu apenas na primeira fase da novela, pois interpretou a versão criança do personagem de José Aristides, um índio da aldeia de Serena. Na fase adulta, Aristedes passou a ser missão do ator André Gonçalves.

O ator do elenco infantil da novela Alma Gêmea hoje está longe das câmeras, mas planeja permanecer na área do audiovisual. Ele tem 25 anos de idade e estuda cinema. Além disso, Victor também soma trabalhos como DJ.

Além da novela de Walcyr Carrasco, ele também atuou em Começar de Novo (2004), Mulheres Apaixonadas (2003) e O Clone (2001) quando criança.

Renan Ribeiro – Carlito

Hoje longe das telinhas, o ator Renan Ribeiro irá completar 27 anos em março de 2022 e trabalha como diretor de comunicação na Acqua Morumbi Academia desde novembro de 2018, segundo o perfil no Linkedin do paulista.

Ele se formou em Publicidade e Propaganda, Comunicação e Estudos da Mídia em 2019, na Universidade Anhembi Morumbi. O último trabalho de Renan Ribeiro, do elenco mirim da novela Alma Gêmea, na televisão foi em 2012, quando atuou em Gabriela. Nos anos seguintes, ele fez dois filmes, Copa de Elite (2014) e Odeio o Dia dos Namorados (2013), e então se afastou da vida na frente das câmeras.

Na trama, Renan viveu Carlito, filho de Olívia (Drica Moraes) e Raul (Luigi Baricelli). Ele era um menino mimado que não aceitava ir morar na vila ou que sua mãe trabalhasse. Com vergonha da pobreza, ele também culpava a mãe por ter perdido o pai.

David Lucas – Terê

O ator David Lucas era um rosto conhecido nas telinhas da Globo, além de Alma Gêmea, ele também apareceu em Tititi, Êta Mundo Bom!, Malhação entre outras produções do canal. Em 2017, David atuou pela última vez, ele apareceu no filme Fala Sério, Mãe! e depois se afastou da profissão.

Desde então, ele trabalha como psicólogo e produz conteúdo para a internet. David ministra cursos voltados para quem quer começar o próprio negócio.

O personagem Terê no elenco infantil da novela Alma Gêmea era um garotinho que vivia na rua. Ele estava sempre acompanhado de seu fiel amigo e escudeiro, o cachorrinho vira lata Joli. Ele acaba fazendo amizade com Serena, que o ajuda a comer e também encontrar um lugar para morar.

Caroline Smith – Ritinha

Caroline deixou a vida de atriz para trás, depois que atuou em O Profeta, de 2006 a 2007, a jovem resolveu abandonar a profissão. Hoje com 27 anos de idade, Caroline trabalha com engenheira química. Segundo o Linkedin da moça, ela se formou na PUC (Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro) em 2016.

Na novela Alma Gêmea, ela era Ritinha, filha de Kátia (Rita Guedes) e neta de Elias (Umberto Magnani). A menina era educada pelo avô e sofria por não ter o afeto da mãe.

Pamella Rodrigues do elenco infantil da novela Alma Gêmea hoje

Pamella Rodrigues está com 29 anos e continua na profissão de atriz, atualmente ela soma muitos trabalhos como dubladora. Ela é conhecida por fazer a voz de personagens famosos, como Astra em Valorant, Lulu em League of Legends, Agnes em Meu Malvado Favorito, Princesa Jujuba em Hora de Aventura, entre outros.

Na novela de Carrasco, Pamella interpretou Paulina, filha de Clarice (Mariah da Penha) e Abílio (Ronnie Marruda). Uma garotinha sorridente, ela gostava de aprontar, era alegre e também estudava balé com Vera (Bia Seidl).

Leia também

Vote: quais as melhores novelas da Globo desde 2012?