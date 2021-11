Victor Cugula hoje: como está o Leo de O Clone

Victor Cugula hoje não é mais ator, mas ainda aparece nas telinhas com as constantes reprises, como O Clone, atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, Mulheres Apaixonas e Alma Gêmea. Bateu a curiosidade? Confira como está a vida dele atualmente.

Como está Victor Cugula hoje?

Aos 25 anos de idade, Victor Cugula não atua mais, mas tem planos de continuar no meio do audiovisual. Além disso, o carioca atualmente também soma trabalhos como DJ.

Victor Cugula estreou nas telinhas da TV Globo aos 5 anos de idade, quando interpretou a versão criança de Leo em O Clone. Depois disso ele atuou em mais três novelas da emissora, mas após 2005 não quis saber mais do trabalho na televisão. Em entrevista ao Extra no final de 2020, o ex-ator contou que após atuar em Alma Gêmea, época em que estava com 10 anos de idade, preferiu focar na vida pessoal e nos estudos, assim abandonou a carreira.

No entanto, hoje, Victor Cugula, pretende ainda trabalhar no meio artístico e estuda cinema. Porém, nesta mesma entrevista cedida em 2020, o carioca contou que não se vê mais na frente das câmeras. Victor disse que ficaria com muita vergonha se voltasse a atuar, mas que tem vontade de fazer um curso de teatro, para conseguir se soltar mais e lidar melhor com a timidez.

Conheças as novelas do ator na Globo

Quando era um ator mirim, Victor Cugula trabalhou em quatro novelas da TV Globo, esses foram os únicos projetos que o carioca teve nas telinhas. No total, a carreira do jovem na atuação durou cerca de cinco anos.

O Clone (2001): seu primeiro papel já foi um personagem de destaque, o garoto viveu a versão criança de Leo, o clone do título da novela. Filho de Deusa (Adriana Lessa), o menino foi fruto de uma inseminação artificial. A mulher pensou ser um procedimento comum e não fazia ideia que Dr. Albieri (Juca de Oliveira) havia usado o DNA de Lucas no embrião para tentar clonar o rapaz.

Mulheres Apaixonadas (2003): depois de O Clone, Victor Cugula foi chamado para viver Lucas em Mulheres Apaixonadas, seu maior papel nas telinhas. O personagem era filho de Helena, interpretada por Christiane Torloni.

Começar de Novo (2004): nesta novela o ex-ator mirim interpretou o arcanjo Miguel na fase criança do personagem. O espaço de Victor no folhetim não foi grande, ele apareceu apenas quando o personagem estava entre os 9 e 10 anos de idade, depois na fase jovem o papel passou para Thiago Rodrigues e então foi para Marcos Paulo.

Alma Gêmea (2005): nesta produção, o garoto apareceu apenas na primeira fase do folhetim, em que interpretou José Aristides quando criança. Na fase adulta, o personagem passou para as mãos de André Gonçalves. Ele era um índio guerreiro que se apaixonava por Serena (Priscila Fantin).

