Vote: quais as melhores novelas da Globo desde 2012?

Paixão nacional que começou há 70 anos, as novelas continuam presentes na vida do brasileiro até os dias de hoje. Na última década, muitas tramas conquistaram a atenção e o carinho do público e trouxeram bons índices de audiência para a Globo. O DCI quer saber a sua opinião: quais foram as melhores novelas da Globo desde 2012? Deixe sua opinião nos comentários. Os títulos foram escolhidos por critério de audiência no horário das 21h.

Avenida Brasil (2012) – Melhores novelas da Globo desde 2012

Logo em 2012, o país foi tomado por um fenômeno: Avenida Brasil. Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela fechou com 39 pontos de média de audiência. No elenco estavam nomes como Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Marcello Novaes.

Salve Jorge (2012) – Melhores novelas da Globo desde 2012

O drama de Morena (Nanda Costa) ao ser parte de um esquema de tráfico humano prendeu a atenção do público e atingiu34 pontos no horário de nobre. A novela Salve Jorge, mais uma trama escrita por Glória Perez, se dividia entre cenas no Brasil e na Turquia.

Amor à Vida (2013)

Em Amor à Vida, Felix (Mateus Solano) causou no horário das 21h, mas a sua história com Nico (Thiago Fragoso) e os embates com a irmã Paloma (Paolla Oliveira) fizeram a Globo alcançar 35.5 pontos de média de audiência. A novela é de autoria de Walcyr Carrasco.

Império (2014) – Melhores novelas da Globo desde 2012

Império, escrita por Aguinaldo Silva, fechou com 32.7 pontos de média. O Comendador José Alfredo foi interpretado por Alexandre Nero, que até hoje é lembrado pelo papel. Lilia Cabral, Leandra Leal, Caio Blat e Marina Ruy Barbosa completam o elenco principal.

O Outro Lado do Paraíso (2017)

Em 2017, foi a vez de O Outro Lado do Paraíso ganhar a atenção do público. A trama de Walcyr Carrasco estrelada por Bianca Bin, Sérgio Guizé e Thiago Fragoso marcou média de 38 pontos de audiência. Até hoje, a protagonista é lembrada pela frase que virou bordão “vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”.

A Força do Querer (2017)

Em 2017, Bibi Perigosa, interpretada pela atriz Juliana Paes, conseguiu 35.6 pontos de média para o horário nobre. A novela A Força do Querer foi escrita por Glória Perez e também teve em seu elenco Paolla Oliveira, Isis Valverde, Marco Pigossi, Fiuk, Emilio Dantas, Rodrigo Lombardi e outros.

Segundo Sol (2018)

De autoria de João Emanuel Carneiro, a novela Segundo Sol, protagonizada por Giovanna Antonelli, Emilio Dantas, Deborah Secco, Adriana Esteves e Vladimir Brichta, conquistou 33.4 pontos de audiência.

A Dona do Pedaço (2019)

Mais uma novela das nove estrelada por Juliana Paes conquistou bons índices de audiência para a Globo. A história de Maria da Paz, escrita por Walcyr Carrasco, fechou com 35.9 pontos de média. A Dona do Pedaço também contou com nomes como Agatha Moreira, Marcos Palmeira, Reynaldo Gianecchini, Paolla Oliveira e mais.

Leia também: Elenco do remake da novela Pantanal: quem é quem na trama