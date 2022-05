Almir Sater e seu filho na novela Pantanal emocionam web com cena

Almir Sater e seu filho na novela Pantanal ganharam cenas em uma roda de viola na trama do remake da Globo que deixou o público muito satisfeito. Pela primeira vez, Gabriel Sater atua ao lado do pai e o momento foi emocionante para quem acompanhava tudo de casa.

Como foi a cena de Almir Sater e seu filho na novela Pantanal

Na cena de Almir Sater e seu filho na novela Pantanal – que deixou o público arrepiado -, os violeiros se reuniram na fazenda de José Leôncio. O chalaneiro Eugênio tocava “Peão” para os ouvintes, canção que foi composta por Almir Sater e Renato Teixeira. Pouco depois, Tibério chama Trindade para a roda e José Leôncio diz que quer saber se o peão também é bom de viola.

Em um primeiro momento, Eugênio pensa em recusar o duelo, mas Trindade insiste. Os dois então começam a tocar e após a batalha, a dupla ganha os aplausos da plateia. Eugênio aprova o forasteiro e brinca: “pode contratar o filho de cramunhão”.

Esta é a primeira vez que pai e filho contracenam, mas a dupla já cantou lado a lado em shows e programas de televisão, como o Viola, Minha Viola. A cena de Almir Sater e seu filho na novela Pantanal foi gravada entre o final de fevereiro e março no Rio de Janeiro.

A sequência foi idealizada pelo autor Bruno Luperi, que faz a adaptação do texto original de Benedito Ruy Barbosa para o remake da TV Globo. Almir revelou em entrevista ao GQ Brasil, antes da cena ir ao ar, que ficou preocupado em um primeiro momento, pois seu filho é especialista em violão clássico e não em viola. Porém, Gabriel estudou bastante o instrumento, a ponto de Almir dizer para o filho que não daria moleza para ele em cena.

Tudo saiu como esperado na cena entre Almir Sater e seu filho, que dura vários minutos na novela Pantanal e o público aprovou. Nas redes sociais, o nome da dupla ficou em alta e eles ganharam muitos elogios.

A atriz Regiane Alves comentou: “que linda a cena do Almir Sater tocando com o filho Gabriel. Adoro quando a ficção proporciona esses encontros”. No post, uma fã da atração completou: “cena mais linda da novela! Sou pantaneira nascida na região da Nhecolândia onde é gravada a novela e fiquei extremamente emocionada! Conheço o Gabriel e o Almir, são gente daqui da terra, é uma alegria enorme ver eles brilhando lindamente com a nossa viola pantaneira raiz na tela”.

“Que emoção ver pai e filho juntos na novela Pantanal, Almir Sater e Gabriel Sater tocando é uma emoção sem tamanho”, comentou outro fã.

No Instagram, Gabriel Sater falou sobre a cena e a oportunidade de poder trabalhar ao lado do pai: “dividir as cenas com meu pai com certeza é um dos momentos mais especiais da novela e representando um papel que um dia foi dele! Forte emoção e grande responsabilidade”. Em 1990, o papel de Trindade foi interpretado pelo próprio Almir Sater.

Assista a cena de Almir Sater e seu filho na novela Pantanal:

Almir Sater ensinou direitinho pro Gabriel. Cena incrível. #Pantanal pic.twitter.com/N4rekS0fb8 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 10, 2022

Pai e filho terão mais cenas juntos?

Não foi revelado se Trindade e Eugênio voltarão a se encontrar na trama do folhetim das 21h. Porém, como Almir Sater e seu filho comentaram na mídia e redes sociais até então apenas sobre este duelo em volta da fogueira na novela Pantanal, é provável que a dupla não volte a se encontrar nas cenas da produção.

Para matar a saudade da dupla cantando, o público pode recorrer a trilha sonora da novela Pantanal. Almir Sater é quem empresta a voz para a canção Boiada, enquanto seu filho canta Amor de Índio, música tema do romance de Jove e Juma.

Nas chamadas da novela, Almir também emprestou sua voz para uma versão de Chalana. Porém, na trilha oficial do folhetim, quem embala a canção é Roberta Miranda.

