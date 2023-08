Alvo de Preciosa e Pascoal, Nero morre em Fuzuê?

Nero (Edson Celulari) se exaltou durante declaração para a imprensa para combater uma fake news armada pelo casal Heitor (Felipe Simas) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e teve um infarto que o mandou para o hospital. O ex-feirante não morreu, mas o problema é que com a internação ele ficou vulnerável o bastante para que a vilã de Marina Ruy Barbosa mande seu capanga Pascoal (Juliano Cazarré) acabar de vez com a vida do dono da Fuzuê. Será que ele sobreviverá ao ataque?

O que vai acontecer com Nero na novela Fuzuê?

Nero terá sorte e não morre na novela Fuzuê logo nesta semana de estreia. Após ter os aparelhos que estão o mantendo vivo desligados por Pascoal no capítulo de quinta-feira, 17 de agosto, os resumos adiantam que no capítulo desta sexta-feira, 18 de agosto, o ex-feirante receberá a ajuda da filha Alícia (Fernanda Rodrigues), que vai chegar no quarto de hospital bem na hora.

A rainha da Fuzuê verá a cena e ficará desesperada. Pascoal fugirá do local, enquanto a moça gritará por ajuda. Durante o momento de agonia, Alícia perceberá que os aparelhos estão desligados e logo resolverá a questão, salvando a vida do pai.

Logo em seguida, Miguel (Nicolas Prattes) vai aparecer e achará estranho o comportamento do médico misterioso que esteve no quarto de Nero e fugiu sem ajudar o paciente. Por isso, perseguirá o personagem de Juliano Cazarré, que correrá pelo hospital. Porém, para o azar do mocinho, o advogado não conseguirá colocar as mãos no capanga de Preciosa.

Pouco depois do susto, Nero vai acordar e ganhará um momento emocionante com os filhos, que ficarão aliviados. Enquanto Nero estiver no hospital, Miguel terá a missão de conversar com a imprensa para combater as fake news contra o pai e será convencido a comparecer a uma das comemorações da loja.

Bebel Montebello (Lilia Cabral), que tem um passado amoroso com Nero e não aprova as maldades da filha Preciosa, irá até o hospital em que o ex-feirante está internado. No entanto, o reencontro da dupla não acontecerá, porque ela verá Rejane (Walkiria Ribeiro) dando em cima do dono da Fuzuê e por isso deixará o local sem falar com ele.

Nero só terá alta nos capítulos da próxima semana na novela de Gustavo Reiz e pisará novamente na Fuzuê no capítulo do dia 24 de agosto. Ele será ovacionado pelos funcionários e voltará a boa forma. Porém, não está totalmente fora de perigo, pois Pascoal e Heitor continuarão conspirando contra o ex-feirante. Os resumos adiantam até agora que o assessor vai sugerir ao deputado que eles se unam ao bandido Merreca (Ruan Aguiar), o que poderá ser um grande problema para o empresário.

Confira - Micael Borges esteve no filme ’Cidade de Deus’

Audiência da novela Fuzuê

Os números da nova novela das 7 preocupavam os noveleiros, que se perguntavam se a faixa de horário voltaria a ficar em baixa após o final de Vai na Fé, que conseguiu levantar o ibope ruim deixado pela antecessora Cara e Coragem. Em sua estreia (14), Fuzuê se deu bem e fez 24 pontos em São Paulo, segundo dados divulgados pela TV Globo, o que é mais alto que Vai na Fé conseguiu em seu primeiro capítulo, 22,4 pontos, e a melhor audiência de um primeiro capítulo às 19h desde a reestreia de Salve-se Quem Puder, em março de 2021.

No entanto, com os capítulos seguintes, os números não se mantiveram. Segundo dados adquiridos pelo Na Telinha, na terça-feira (15) a audiência caiu para 23,8 e na quarta-feira (16) passou para 20,6. Como se trata ainda da primeira semana, os números do folhetim podem melhorar. A novela precisa ganhar seu próprio público e terá tempo para isso, já que o folhetim ficará no ar até o primeiro semestre do ano que vem e tem previsão de terminar entre fevereiro e março.

Leia também - Autor de Fuzuê, Gustavo Reiz escreveu novelas bíblicas da Record