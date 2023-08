Autor de Fuzuê, Gustavo Reiz escreveu novelas bíblicas da Record

Gustavo Reiz, 41, é o autor da novela Fuzuê. Esse é o primeiro trabalho do escritor na Globo, que foi responsável por projetos da Record anteriormente. A trama estreia nesta segunda-feira, 14, e chega para substituir "Vai na Fé" com o desafio de manter a audiência recuperada pelo folhetim anterior.

Quem é o autor Gustavo Reiz?

O autor e escritor Gustavo Reiz trilha carreira como roteirista e criador de novelas para a televisão desde 2005. Seu primeiro trabalho o folhetim "Os Ricos Também Choram", para o SBT.

Em 2007, Reiz já era contratado da Record onde permaneceu por por dez anos. O carioca foi colaborador da novela "Luz do Sol", mas logo se tornou autor principal das novelas da emissora de Edir Macedo.

Seu primeiro folhetim solo foi "Dona Xepa" (2013). Nos anos seguintes, escreveu "Escrava Mãe" (2016) e "Belaventura" (2017). Também foi o autor de séries e minisséries como "Sansão e Dalila" (2011), "Fora do Controle" (2012), além de ter sido roteirista de "Milagres de Jesus" (2014).

Apesar de ser uma das tramas mais conhecidas do autor, Dona Xepa não foi bem no quesito audiência. A novela terminou com média geral de apenas 7 pontos na Grande São Paulo e pouca repercussão. Houve até um meme após Maurício Mattar pagar um mico perguntando se alguém da plateia de um programa de TV assistia ao folhetim, mas ficou no vácuo. Já a novela seguinte do autor, Belaventura, começou bem mas não conseguiu manter o público até o capítulo final.

Reiz também fez trabalhos para o cinema, além de ser autor de peças de teatro e livros. Em 2013, foi roteirista do filme "Soczum - O Herói que Existe em Nós". O escritor lançou cinco obras literárias pela editora Rocco, incluindo "Sonhos de umas férias de verão" (2008), "Confidências, confusões e... mais garotas!" (2010) e "Proibida pra Mim" (2012).

Reiz assinou com a Globo em julho de 2022 e deve passar ao menos três anos na emissora. Inicialmente, o escritor estava cotado para a faixa das 18h, mas já há uma longa fila de sinopses para o horário. Além disso, as novelas das 19h precisavam passar por uma renovação.

Gustavo Reiz é casado com a atriz Manuela Duarte, com quem tem um filho, Théo, 7.

Fuzuê é a primeira novela de Reiz na emissora. O autor agora tem o desafio de manter a audiência recuperada por "Vai na Fé", que se tornou a trama das sete com maior faturamento da história da Globo.

Qual o enredo da novela Fuzuê?

Fuzuê conta a história de Luna (Giovana Cordeiro), uma jovem que vende biojoias para tirar seu sustento. A protagonista está em busca da mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo), que se apresentava no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.

Maria desapareceu após ser vista pela última vez na loja de quinquilharias Fuzuê, comandada pelo excêntrico ex-feirante Nero (Edson Celulari). Sabendo do que aconteceu, o empreendedor se junta a Luna na busca pela mulher.

É através dele que a mocinha conhece Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, um advogado que voltou ao Brasil após passar três anos em Portugal. Os dois se apaixonam e vivem um triangulo amoroso, já que Luna tem uma relação de idas e vindas com o cantor sertanejo Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).

Do outro lado, está a antagonista Preciosa (Marina Ruy Barbosa). A ruiva é uma socialite falida que herda a rede de joalherias do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco). O patriarca também deixa para filha documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida no terreno onde está localizada a Fuzuê.

Preciosa também tem uma surpresa quando o pai também lhe revela que ela tem uma meia-irmã, Luna, com quem deve dividir o patrimônio, mas é óbvio que a vilã não vai querer que a mocinha saiba desse segredo.

A personagem de Marina Ruy Barbosa fará de tudo para comprar a Fuzuê, mas Nero se recusará a se desfazer de seu maior tesouro. O conflito de interesses vai ser o início de uma disputa entre eles.

