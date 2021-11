Ana Baird esteve em quais novelas? Relembre

Ana Baird retorna às novelas após 30 anos afastada das telinhas. A atriz trilha carreira artística desde os sete anos de idade, mas nas últimas décadas se dedicou à música. Em Um Lugar ao Sol, ela interpreta Nicole, irmã de Bárbara (Alinne Moraes) e Rebeca (Andrea Beltrão).

Quais novelas Ana Baird fez?

Antes de viver Nicole na história escrita por Lícia Manzo, Ana Baird esteve em outros dois folhetins: Final Feliz (1982) e O Sexo dos Anjos (1989).

Em Final Feliz, a atriz interpretou Patty, uma menina inteligente e caprichosa, mas que tem uma reação muito negativa ao saber que seu pai Leandro (Adriano Reys) está noivo. Ela não aceita que Mirtô (Priscila Campos) seja sua madrasta. Na época da exibição, Final Feliz foi um verdadeiro sucesso de audiência. Porém, o folhetim nunca foi reprisado no Viva ou no Vale a Pena Ver De Novo.

Ela também esteve em O Sexo do Anjos, novela escrita por Ivani Ribeiro que foi ao ar no horário das seis nos anos 80. Além disso, a atriz participou do seriado Chapa Quente, em 2015. Na trama, ela interpretou a divertida Creuza, dona de um bar frequentado pelos protagonistas Marlene (Ingrid Guimarães) e Genésio (Leandro Hassum), e que é apaixonada pelo marido da personagem principal.

Essa é a terceira novela de Baird, que passou décadas se dedicando a outros projetos. “Dei uma pausa na carreira de atriz, fiquei me dedicando mais à música, mas a gente não consegue ficar muito longe né? Quando é pra ser, é pra ser mesmo”, disse a artista em entrevista ao Gshow.

Quem é Nicole em Um Lugar ao Sol?

Em Um Lugar ao Sol, Nicole é filha de Santiago (José de Abreu), um homem milionário dono de uma rede de supermercados. Ela tem duas irmãs, Bárbara e Rebeca. Ela é uma mulher que cresceu suprindo o afeto que lhe faltara na infância com comida. A personagem escancara a gordofobia sofrida durante toda sua vida durante seus shows de comédia stand-up.

Ao longo da trama, Nicole irá se envolver com Paco (Otávio Müller), pai de Mel (Samantha Quadrado), uma garota que tem

Síndrome de Down. Será através do relacionamento com o rapaz que Nicole vai construir um relacionamento de amor próprio com o seu corpo.