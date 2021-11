Perdeu um capítulo? Veja como assistir a novela Um Lugar ao Sol online

Um Lugar ao Sol estreou na última segunda-feira na Globo. A trama escrita por Lícia Manzo traz Cauã Reymond como protagonista – o ator vive dois personagens, os gêmeos Christian e Renato. Para quem perdeu os capítulos já exibidos, é possível assistir a novela Um Lugar ao Sol online e rever os episódios que já foram ao ar na TV.

Como assistir a novela Um Lugar ao Sol?

É possível assistir os capítulos da novela que já passaram na emissora no GloboPlay. Após a exibição na TV, os episódios ficam salvos na plataforma de streaming. Para assistir, é preciso ser assinante de um dos planos pagos. O mais acessível tem o custo de R$22,90 por mês e dá acesso a todo o catálogo de séries, filmes e novelas.

O meio mais tradicional para acompanhar a novela é sintonizando na Globo, de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília. O GloboPlay também dá acesso ao sinal da emissora gratuitamente, basta realizar um cadastro na plataforma e clicar em “Agora na TV”.

O que vai acontecer nos próximos capítulos?

Nos próximos episódios de Um Lugar ao Sol, Christian e Renato finalmente vão se conhecer. Os dois descobriram sobre a existência um do outro quando completaram 18 anos, mas o destino fez com que eles não se encontrassem.

Christian foi morar no Rio de Janeiro para tentar descobrir o paradeiro de seu gêmeo, mas demorou sete anos para encontrar Renato. Enquanto isso, seu melhor amigo Ravi (Juan Paiva) foi morar com ele na capital fluminense e o protagonista também conheceu Lara (Andreia Horta), com quem engatou um relacionamento.

A interação entre os dois gêmeos vai durar pouco. Isso porque, nos próximos episódios, Renato será assassinado por traficantes no lugar de Christian – o órfão perdeu as drogas que deveria entregar a outros bandidos e ficou com uma dívida de R$50 mil com o crime organizado.

Os traficantes deram 24 horas para o rapaz conseguir o dinheiro ou ele seria morto. Após conhecer o irmão, Renato irá ao morro pagar a dívida de seu gêmeo, mas antes que possa fazer isso, ele será morto pelos bandidos.

Será então que Christian assumirá a identidade de Renato sem que ninguém saiba.