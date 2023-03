Ator Antonio Pedro morre aos 82 anos

O ator Antônio Pedro morreu aos 82 anos neste domingo, 12 de março de 2023, no Rio de Janeiro, vítima de insuficiências renal e cardíaca.

O velório é realizado na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. Às 15h30, o corpo do ator será levado para cremação.

Novelas do ator Antonio Pedro

O ator fez sua estreia na televisão em 1969, na extinta TV Tupi. Na Globo, Antonio Pedro estreou na novela O Bofe. Entre os trabalhos, destacam-se: "Sassaricando" (1987), "Bebê a Bordo" (1988), "Escolinha do Professor Raimundo" (1990/92/94), "Caça Talentos" (1996), ‘Explode Coração" (1996), "Sítio do Picapau Amarelo" (2002), "A Diarista" (2006) e "Zorra" (2015-2017).

Antônio Pedro é pai das atrizes Alice Borges e Ana Baird e de Fabio Borges.

