Ana Castela aparece em Terra e Paixão em show no bar de Nice hoje

Ana Castela aparece em Terra e Paixão no capítulo que vai ao ar neste sábado, 29. Nice (Alexandra Richter) já avisou aos funcionários do bar que contratou o show da cantora em prol de uma causa social, mas na verdade vai embolsar todo o lucro da apresentação. Essa será a primeira vez que a artista aparecerá em um folhetim.

Nice conta aos funcionários que Ana Castela é uma parente distante sua e que a cantora aceitou o convite para promover a nova fase do bar, que agora está sob o comando da suposta verdadeira herdeira de Cândida (Susana Vieira).

"Ela é aparentada de uma tia minha, pelo lado materno... e eu queria que ela visse tudo certinho, bonito. Quando ela soube que eu ia herdar um bar, disse que podia vir fazer um show aqui para promover", explica a missionária.

O show de Ana Castela em Terra e Paixão irá reunir boa parte dos moradores de Nova Primavera, incluindo Aline (Barbara Reis), Graça (Agatha Moreira), Jonatas (Paulo Lessa), Lucinda (Débora Falabella), entre outras figuras já conhecidas da novela.

A cantora não estará sozinha. Quem vai acompanhá-la será o cantor Ignácio Luz, que interpreta Nando Galego, o artista fixo que toca no bar e já apareceu cantando vários hits sertanejos que embalam as noites do estabelecimento.

Em entrevista ao Gshow, Ignácio revelou que apesar de ter ficado muito nervoso com as cenas ao lado da famosa, os dois se deram muito bem. "E eu até achei que eu ia ficar nervoso, muito, né? Eu estava muito nervoso antes, mas ela também estava super nervosa. Ficamos nervosos", contou. Espera-se que Castela cante alguns de seus maiores hits na breve apresentação.

Logo depois da apresentação, os personagens vão causar uma confusão no bar. Isso porque Caio e Aline vão se reencontrar depois de transarem pela primeira vez e o clima entre eles ficará evidente. Quem não vai gostar nada dessa intimidade toda será Jonatas, que vai caçar uma confusão com o primogênito.

Qual é a música mais famosa da Ana Castela?

Ana Castela estourou em todo o Brasil no ano passado ao lançar a faixa "Pipoco" em parceria com a cantora Melody e o DJ Chris no Beat. Atualmente, a faixa acumula mais de 230 milhões de visualizações no YouTube.

Outras faixas da cantora começaram a fazer sucesso após Pipoco se tornar um dos maiores hits de 2022. Em abril deste ano, a sul-mato-grossense emplacou sete músicas no ranking das 50 faixas mais tocadas do Spotify Brasil, incluindo os lançamentos "Nosso Quadro" "Bombonzinho – Ao Vivo", “Duas Três”, "Roça em Mim" e mais.

A cantora também está presente na faixa de abertura de Terra e Paixão. A jovem de apenas 19 anos se juntou a Chitãozinho e Xororó para a regravação do clássico "Sinônimos", lançado originalmente em 2004 pela dupla ao lado de Zé Ramalho, que se tornou um dos maiores sucessos da música sertaneja.

A boiadeira, como é conhecida, é natural de Amambai, no interior do Mato Grosso do Sul, mas foi criada na cidade de Sete Quedas, a quase 500 km da capital Campo Grande. Vivendo em uma fazenda, a cantora cresceu aprendendo todas as atividades do local, como pilotar tratores, andar de cavalo e fazer as tarefas do campo.

Iniciou a carreira de cantora no coral da Igreja, mas foi apenas em 2020 que a jovem começou a publicar covers no YouTube e na plataforma de vídeos TikTok, onde começou a dar os primeiros passos rumo à fama. Inclusive, foram essas publicações que chamaram a atenção de um empresário do setor agropecuário que decidiu investir na menina.

Ouça uma das músicas de Ana Castela:

