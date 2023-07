Mara de Terra e Paixão, Renata Gaspar é casada com empresária

Intérprete de Mara na novela Terra e Paixão, personagem que tem se envolvido com outra mulher na trama das 9, a atriz Renata Gaspar também tem uma companheira na vida real. A famosa de 37 anos é casada com a empresária Bebel Luz. Vem conhecer a história de amor das duas.

Quem é a esposa da atriz Renata Gaspar?

Renata Gaspar é casada com Bebel Luz, que trabalha no ramo alimentício. A empresária lidera a Teu Chocolates, marca que produz chocolates artesanais sem açúcar, lácteos e glúten. O espaço físico do empreendimento de Bebel fica na Vila Madalena, em São Paulo, mas também há venda online com pronta entrega ou atendimento pelo link fixado no perfil oficial da marca no Instagram, que conta com mais de 12 mil seguidores na rede social.

Gaspar e Bebel Luz decidiram se casar em 2020 e estão juntas desde 2017, mas se conheceram bem antes disso. Em entrevista ao Lesbocine, em junho, o casal revelou que o primeiro contato entre elas foi em meados de 2012/2023. Ela se conheceram em um evento na casa de Renata, no entanto, ambas namoravam na época com outras mulheres e não se envolveram. Elas nem viraram amigas na ocasião e só se reencontraram no final de 2017, quando Bebel visitou o Rio de Janeiro, segundo compartilhou Renata.

No fim de semana que se reencontraram em 2017, elas foram a uma festa na casa de uma amiga em comum e o clima esquentou. O aguardado primeiro beijo veio e algum tempo depois elas passaram o natal juntas. Desde então, o casal nunca mais se separou.

E a dupla pensa em dar o próximo passo e aumentar a família nos próximos anos. Ao site da jornalista Heloisa Tolipan, em junho, Renata Gaspar revelou que antes não queria ter filhos, mas mudou de ideia e que agora quer ser mão ao lado da amada. Ela compartilhou que o casal tem dois planos, adoção e também o de Renata gerar uma criança. Segundo relatou a atriz, por enquanto, elas pensam em colocar a ideia em prática provavelmente daqui a dois anos.

Antes de Bebel Luz, Renata Gaspar não teve outros relacionamentos conhecidos do público. Segundo os relatos da atriz, ela só namorou com mulheres até hoje. Seu primeiro envolvimento com alguém foi aos 18 anos, mas ela já sabia sobre sua atração por garotas logo na adolescência, aos 14 anos. A atriz contou também para Heloisa Tolipan que passou por uma fase de negação e raiva de si mesma ao descobrir ser da comunidade LGBTQIAPN+, pois era de uma família conservadora, mas passou por um processo de aceitação e hoje é livre. Para completar a felicidade, ela contou também que sua família se dá bem com Bebel Luz e aceita bem o relacionamento das duas, realizando até mesmo viagens juntos.

Qual o segredo de Mara em Terra e Paixão?

Está muito obvio para a audiência que Mara da novela Terra e Paixão tem sentimentos verdadeiros por Menah (Camila Damião), mas ainda permanece em segredo entre os personagens do folhetim que ela se interessa por mulheres. Ao que tudo indica na trama, não há outro grande segredo na vida da personagem de Renata Gaspar além de sua sexualidade.

Mara é casada com um homem e tem um péssimo relacionamento, que serve apenas para manter as aparências. Esta é a segunda novela do currículo de Renata Gaspar, seu primeiro folhetim foi Um Lugar ao Sol (2021), em que viveu Stephany, uma mulher vítima de feminicídio de um companheiro violento.

