Relembre como Ana Francisca tira o luto em Chocolate com Pimenta

Aninha passa muito tempo vestindo-se apenas com roupas pretas após a morte de Ludovico, seu falecido marido. Danilo e a família da protagonista aguardam ansiosos a hora que Ana Francisca tira o luto e volta a usar roupas coloridas. O momento acontece após ela se entender com seu grande amor, que lhe dá um vestido colorido.

Quando Ana Francisca tira o luto?

Aninha tira o luto de vez após ganhar uma roupa nova de Danilo, no capítulo 132 da exibição original. Os mocinhos se acertam ao longo da novela e o rapaz finalmente pede sua amada em casamento. Ele também aproveita para incentivá-la a deixar a tristeza para trás, mas a protagonista resiste a ideia em um primeiro momento.

Danilo chega na casa de Aninha com flores e um presente para sua amada, pedindo para que a dona da fábrica abra a caixa no quarto: "melhor abrir aqui, eu quero ver a sua reação. Aninha, acho que chegou a hora de você tirar o luto".

A loira fica emocionada com o gesto de seu noivo e começa a chorar, e Danilo a consola. "Nós nos amamos, nós vamos nos casar, nós vamos juntos andar sobre o arco-íris. Você tira o luto pra mim?", questiona ele.

Aninha fica em completo silêncio, e o rapaz teme que ela não tenha gostado do presente. "É que eu sinto culpa em tirar o luto. Me perdoa", explica. "Me perdoe, Danilo, eu sei que isso te machuca".

Mesmo assim, o personagem de Murilo Benício tenta convencê-la. "Aninha, eu só quero que você use esse vestido e conheça as cores do arco-íris. Não há mal nenhum nisso", rebate. Ele também diz que a ricaça precisa caminhar para frente e quer logo marcar a data do casamento, o que anima a loira.

Danilo deixa o quarto e pede para que Dona Mocinha (Denise Del Vecchio) ajude Ana a se vestir. Ao chegar no cômodo, a protagonista confessa que tem a sensação de estar traindo Ludovico, mas a amiga a convence que seu falecido marido queria vê-la feliz. "Chega de chorar. Vamos colocar esse vestido cor de rosa e encomendar outros que serão como espelhos para refletir a sua felicidade", diz.

Ela então veste o vestido que ganhou de Danilo e mostra para seu amado, que lhe entrega flores ao ver o momento em que Ana Francisca tira o luto.

Aninha se casa com Danilo?

Ana Francisca e Danilo só ficam juntos de fato no final de Chocolate com Pimenta. Isso porque esse primeiro noivado dos mocinhos será destruído por Olga (Priscila Fantin) e Bárbara (Lilia Cabral), que conseguem convencer a loira de que seu noivo só está casando por interesse.

Alguns maus presságios acontecem enquanto os preparativos para a cerimônia são feitos, como quando Danilo entra no cômodo em que Aninha está experimentando o vestido de noiva e quando a aliança cai no chão.

Mesmo após ser convencida pelas vilãs de que seu amado é um interesseiro, Aninha prossegue com a cerimônia apenas para expor Danilo na frente de todos.

"Ana Francisca, aceita este homem como seu esposo por livre e espontânea vontade para amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença até que a morte os separe?", questiona o padre.

"Não aceito. Ouçam todos: esse casamento é uma farsa. Eu descobri a tempo que havia um plano para me casar com Danilo, do banqueiro, do delegado, do prefeito e da Jezebel [Elizabeth Savala] para conseguirem vantagens na fábrica de chocolates", revela. "Todo mundo me chama de golpista mas é Danilo quem está querendo me dar o golpe".

